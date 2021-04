Janni Hönscheid und Peer Kusmagk bekommen Familienzuwachs. Nach Sohn Emil-Ocean und Tochter Yoko ist damit das dritte Kind des Paares unterwegs, wie beide in voller Vorfreude auf ihren Instagram-Accounts mitteilen.

Janni Hönscheid und Peer Kusmagk werden erneut Eltern: "Das Glück kommt in Wellen", heißt es in einem neuen Instagram-Post des Paares: "Wir freuen uns sehr, dass unsere Familie weiter wächst und können es kaum erwarten, Dir diese wunderschöne Welt zu zeigen. #fatherofthree #babynews". Dazu teilten sie ein Strandbild, Kusmagk und die beiden Kinder sind darauf von hinten zu sehen, Janni Hönscheid zeigt sich - und ihren Babybauch - von der Seite.

Auf Hönscheids Instagram-Account gibt es ein weiteres Bild von ihr und den Kindern, dazu schrieb sie: "Und mitten in dem verrücktesten Kapitel unseres Lebens... wolltest Du plötzlich mit auf die Reise ...und hast uns gezeigt, dass man selbst in Kapiteln wie diesem eine neue, wundervolle und magische Seite aufschlagen kann und das blühende Leben feiern sollte, was uns jeden Tag umgibt - ganz egal wie die Bedingungen sind - Licht ist IMMER da, man muss nur lernen, es immer wieder zu sehen. Wir freuen uns so sehr auf Dich. #family #liebe #neuesleben #momof3"

Die frühere Deutsche Meisterin im Wellenreiten und Kusmagk, der als Schauspieler durch die Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt wurde und 2011 beim RTL-Dschungelcamp gewann, hatten sich 2016 in der RTL-Show "Adam sucht Eva" kennengelernt. Das Promi-Paar hat bereits zwei Kinder.

Töchterchen Yoko kam im Juni 2019 auf die Welt, Sohn Emil-Ocean wurde im August 2017 geboren. Damals gab es bei der Geburt Komplikationen, mit denen Hönscheid lange zu kämpfen hatte. Das Kind war im Geburtskanal stecken geblieben, die Ärzte entschieden sich für einen Not-Kaiserschnitt. "Die Schmerzen sind jeden Tag weniger. Die größeren Narben sind eher die in meiner Seele", sagte sie damals kurz nach der Geburt. Aber auch, dass die Mutterschaft selbst "das schönste und unglaublichste Gefühl" sei, das sie je erlebt habe.