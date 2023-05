Thirty Seconds to Mars wieder da Jared Leto und Bruder kündigen neues Album an

Gerade erst bringt sich Jared Leto bei der Met-Gala als Lagerfeld-Katze Choupette ins Gespräch, da hat er auch gleich Großes zu verkünden. In diesem Herbst steht ein neues Album seiner Band Thirty Seconds to Mars an. Eine erste, die Mode feiernde Single gibt es schon jetzt.

Seit Ende der 1990er-Jahre ist Hollywood-Star Jared Leto auch Frontmann der mit seinem Bruder Shannon gegründeten Alternative-Rock-Band Thirty Seconds To Mars. Deren letztes von bislang fünf Alben erschien 2018, dann hatte Leto womöglich zu viel anderes zu tun, um sich auch noch der Musik zu widmen. Nun aber kündigt die als Duo auftretende und durch wechselnde Musiker ergänzte Band ein neues Langspielwerk an.

Das sechste Album mit dem vielsagenden Titel "It's The End Of The World But It's A Beautiful Day" soll im September erscheinen und setzt auf elf prägnante Songs, die es bewusst nie über 3,5 Minuten Spielzeit schaffen. Einen ersten Vorgeschmack gibt es jetzt mit der Single "Stuck", zu der die Letos ein artifizielles Schwarz-Weiß-Video abliefern.

Musik meets Mode

"Meiner unglaublich kreativen Mutter haben wir es zu verdanken, dass meinem Bruder und mir schon von klein auf die Liebe zur Kunst und zur Fotografie gewissermaßen in die Wiege gelegt wurde", zitiert die Pressemitteilung Jared Leto. "Das Video zu 'Stuck', unserem ersten neuen Song seit fünf Jahren, ist ein Liebesbrief an einige meiner Lieblingsfotografen. An Künstler:innen wie Richard Avedon, Irving Penn, Robert Mapplethorpe, Diane Arbus, Herb Ritts und weitere, die mich alle nachhaltig beeindruckt haben. Künstler:innen, deren Werk meinen Blick auf die Dinge grundlegend verändert hat, und die mir immer wieder neue Möglichkeiten aufzeigen sollten."

In dem Clip gehe es darum, "Kunst, Design, Mode und die inspirierenden Menschen dahinter zu zelebrieren, die ihre Visionen zum Leben erwecken." Der modische Schwerpunkt liegt auf den Looks der aktuellen Kollektionen und bahnbrechenden Design-Ikonen wie Gucci, Ann Demeulemeester, Balmain, Maison Margiela, Raf Simons, Rick Owens, Jean Paul Gaultier & Co.

In Kürze werden Thirty Seconds To Mars auf der Hauptbühne beim Big Weekend von BBC Radio 1 auftreten, um dann im August zum ersten Mal seit 2006 zum Lollapalooza Festival nach Chicago zurückzukehren. Nach der Veröffentlichung des Albums steht zudem ein Auftritt beim ausverkauften When We Were Young Festival in Las Vegas auf dem Programm. Weitere Live-Termine sollen folgen.