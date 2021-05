Erst muss Jasmin Herren die Trennung von ihrem Ehemann Willi Herren verkraften, wenig später seinen plötzlichen Tod. Danach erfährt sie nicht nur von seiner Familie viel Ablehnung, auch im Netz wird sie mit Hasskommentaren belästigt. Nun hat die 42-Jährige die Polizei eingeschaltet.

Es ist wahrlich kein leichtes Jahr für Jasmin Herren. Anfang März gab die 42-Jährige die Trennung von Ehemann Willi Herren bekannt und hatte trotz ihrer wohlüberlegten Entscheidung sehr darunter zu leiden. Am 20. April dann starb ihr Noch-Ehemann völlig unerwartet im Alter von nur 45 Jahren. Anschließend erfuhr seine Ehefrau seitens seiner übrigen Familie nichts als Ablehnung. Nun erhält sie über Facebook auch noch heftige Kommentare und Drohungen. Inzwischen hat Jasmin Herren sogar die Polizei eingeschaltet, wie RTL berichtet.

In Facebook-Kommentaren, die dem Sender vorliegen, wird Jasmin Herren als "Mörderin" und "Hurentochter" bezeichnet. Man wirft ihr vor, ihren Mann unter die Erde gebracht zu haben. Dieselbe Person droht ihr sogar Gewalt an. "Ich komme zur Ostsee und schlag dich kaputt", heißt es da beispielsweise. Und weiter: "Ich finde dich, Jasmin, an der Ostsee, dann gnade dir Gott von uns." Wie RTL weiter berichtet, nimmt Jasmin Herren diese Drohungen sehr ernst und hat auch schon eine Ahnung, wer hinter dem Profil stecken könnte. Dazu äußern möchte sie sich allerdings nicht.

"Ermittlungen laufen"

Auf RTL-Anfrage teilte ihre Anwältin Yasmin Pellegrino Marcone jedoch mit, dass sie bereits die Polizei eingeschaltet hat: "Ich habe für meine Mandantin wegen der gegen sie gerichteten Morddrohungen bereits Anzeige erstattet. Die polizeilichen Ermittlungen laufen also. (...) Im Strafrecht ermitteln die Behörden selbst nach der Person, die diese Drohungen begangen hat. Im Zivilrecht hat der Bundesgerichtshof einen Auskunftsanspruch gegen Facebook bestätigt, um herauszufinden, wer hinter solchen Drohungen steckt. Hiervon habe ich für Frau Herren ebenfalls Gebrauch gemacht."

Die beiden Mallorca-Sänger Jasmin Jennewein und Willi Herren hatten 2018 geheiratet. Seither war ihre Beziehung immer wieder von Höhen und Tiefen geprägt. 2019 nahmen sie gemeinsam an der RTL-Sendung "Das Sommerhaus der Stars" teil, 2020 waren sie Kandidaten bei der Treuetest-Show "Temptation Island V.I.P." auf TVNOW. Zuletzt wurde bekannt, das Jasmin Herren das Erbe ihres Mannes ausgeschlagen hat, da er 500.000 Euro Schulden hinterließ.