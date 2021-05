Vor fünf Wochen stirbt Willi Herren völlig unerwartet. Zurück bleibt neben seiner Familie auch ein Schuldenberg von 500.000 Euro. Eigentlich will seine Witwe Jasmin das Erbe antreten und einen Vergleich mit den Gläubigern finden. Dieses Vorhaben scheint nun gescheitert zu sein.

Als am 20. April Reality-TV-Star Willi Herren völlig unerwartet mit nur 45 Jahren in seiner Kölner Wohnung stirbt, hat sich seine Ehefrau Jasmin bereits kurz zuvor von ihm getrennt. Verheiratet waren die beiden natürlich noch immer, und so wäre es an ihr, sein Erbe anzutreten. Das besteht allerdings aus 500.000 Euro Schulden, sodass die 42-Jährige dieses Erbe nun ablehnt, wie RTL berichtet.

Wie es dort heißt, soll sich Jasmin Herren beim Nachlassgericht nach ihren Möglichkeiten erkundigt haben, denn eigentlich wollte sie mit den Gläubigern ihres verstorbenen Ehemannes Vergleiche schließen. Unter anderem sollten die Schulden durch die Einnahmen getilgt werden, die nach wie vor durch Willi Herrens Songs generiert werden. Auch die Rechte an der Wortmarke "Willi Herren", die nach seinem Tod von Jasmin Herrens Anwältin beim Patent- und Markenamt beantragt wurden, waren dafür gedacht. Nun aber entschied sie sich aber wohl doch dazu, das Erbe auszuschlagen.

Schuldenfrei nach seinem Tod?

"Nachdem Jasmin auf mehreren Wegen versucht hat, das Erbe anzunehmen, kam es auf anwaltlichen Rat und nach mehreren Gesprächen mit dem Insolvenzverwalter zu der Entscheidung, dass Jasmin das Erbe nicht antreten muss, nur damit das Geld aus Willis erbrachten Leistungen jetzt und auch künftig in die Insolvenzmasse fließt", sagt Jasmin Herrens Managerin Patricia Lessnerkraus auf RTL-Anfrage. "Somit wäre Willis Vorhaben dennoch gesichert."

Denn mit Willi Herrens Tod endet das Insolvenzverfahren nicht etwa. Sämtliche Einnahmen, die er zuletzt erzielte und auch nach seinem Tod noch erzielen wird, zählen zur Insolvenzmasse. Nach RTL-Informationen ist es Jasmin Herrens Wunsch, dass ihr Ehemann eines Tages auch nach seinem Tod noch schuldenfrei wird. "Leider war ein Vergleich mit den Gläubigern aufgrund des fortgeschrittenen Insolvenzverfahrens nicht mehr möglich", teilte ihre Managerin nun weiter mit.

Willi Herrens Kinder, der 27-jährige Stefano und die 19 Jahre alte Alessia, haben ebenfalls einen Anspruch auf 50 Prozent des Erbes. Dass auch sie es ausschlagen wollen, wurde zuletzt zwar bereits gemunkelt, ein offizielles Statement aber steht diesbezüglich noch aus. Eine Anfrage von RTL bei den beiden blieb bislang unbeantwortet.