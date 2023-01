Die Meldung, dass Talkshow-Legende Jay Leno schwere Verbrennungen erlitten hat, geht im November um die Welt. Nur wenige Wochen später widerfährt dem 72-Jährigen der nächste schwere Unfall: Er stürzt vom Motorrad und bricht sich die Knochen.

Alles, was fährt, Reifen und einen Motor hat, scheint Jay Leno in diesen Tagen kein Glück zu bringen. So verriet der ehemalige Talkshow-Moderator nun in einem Interview mit dem "Las Vegas Review-Journal", dass er sich vor zehn Tagen bei einem Motorradunfall diverse Verletzungen zugezogen hat. Dabei habe er sich nicht nur das Schlüsselbein gebrochen, sondern auch zwei Rippen. Auch seine beiden Kniescheiben seien angeknackst. "Aber ich bin okay", beschwichtigte Leno in dem Gespräch. Er werde am Wochenende auch arbeiten.

Der Unfall habe sich mit einem alten Motorrad ereignet, das er gerade restauriere, schilderte Leno. Während er eine Testfahrt unternommen habe, habe er auf einmal den Geruch von Benzin wahrgenommen. "Also bin ich in eine Seitenstraße eingebogen und habe eine Parkbucht angesteuert. Was ich nicht wusste, war, dass sie jemand mit einem Draht abgesperrt hatte, ohne eine Fahne daran zu hängen", führte der 72-Jährige aus.

"Das habe ich nicht gesehen, bis es zu spät war", erklärte Leno und ergänzte: "Das Motorrad ist weitergefahren - und Sie können sich vorstellen, wie so etwas ausgeht." Schließlich habe es "Bum" gemacht und er sei von der Maschine gefallen.

Er wollte keinen Wirbel

Offenbar wollte Leno den Unfall nicht an die große Glocke hängen. Er erzähle erst jetzt, mit mehreren Tagen Verspätung darüber, um keinen ähnlichen Wirbel wie im vergangenen November zu erzeugen, sagte er.

Damals ging die Meldung um die Welt, dass er sich schwere Verbrennungen an Gesicht und Händen zugezogen hatte. Auch dieses Unglück ereignete sich im Zusammenhang mit einem Fahrzeug. Leno, der als Liebhaber von alten Autos und Motorrädern gilt, schraubte gerade am Unterboden eines Oldtimers, als sich Benzin entzündete und die Flammen auf ihn übergriffen. Er benötige nun mehrere Hauttransplantationen, hieß es im Anschluss.

Leno hatte 1992 beim Sender NBC die "Tonight Show" von Moderator Johnny Carson übernommen. Diese moderierte er mit einer Unterbrechung bis 2014. Danach führte er durch die Sendung "Jay Leno's Garage", in der sich alles um Autos und Motorräder drehte. Sie wurde vor Kurzem nach sieben Staffeln eingestellt.