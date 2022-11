Vergangene Woche erleidet US-Showmaster Jay Leno schwere Verbrennungen in seiner Garage. Nach einer Hauttransplantation kann der Komiker das Krankenhaus nun verlassen. Komplett genesen ist der 72-Jährige aber noch nicht.

Jay Leno ist aus der Klinik entlassen worden. Auf einem Foto, welches das West Hills Hospital auf Instagram veröffentlichte, ist der legendäre US-Talkmaster inmitten von fünf Klinikmitarbeiterinnen zu sehen. Alle sechs strahlen in die Kamera. An Lenos Hals und Arm sind großflächige Narben zu erkennen. Die Narben im Brustbereich sind von seinem lockeren Jeanshemd verdeckt.

"Es war eine Freude, sich um Jay Leno zu kümmern, und wir wünschen ihm eine schnelle Genesung", kommentierte das Grossman Burn Center das Foto. Dr. Peter Grossman ergänzte laut US-Medien in einer Erklärung: "Ich freue mich über Jays Fortschritte und bin optimistisch, dass er sich vollständig erholen wird."

Bei einem Brand in seiner Garage in Burbank hatte Leno Mitte November Verbrennungen zweiten und dritten Grades erlitten. Daraufhin waren Hauttransplantationen nötig. Nach einem zehntägigen Aufenthalt in der Spezialeinrichtung wird der 72-Jährige nun in die Grossman Ambulanz für Verbrennungen verlegt, wo er weiter betreut wird.

Leno ist einer der erfolgreichsten Talkshow-Gastgeber der USA und besonders als Moderator der "The Tonight Show" bekannt. Er hatte die Rolle des Talkmasters 1992 von Johnny Carson übernommen und bis 2009 durch die Sendung geführt. Auf Leno folgte kurzzeitig Conan O'Brien, bis Leno 2010 noch einmal zu der Sendung zurückkehrte und diese bis 2014 moderierte. Seither ist Jimmy Fallon Gastgeber der "Tonight Show".

Bekannt ist Leno ist auch als Sammler von Sportwagen, Oldtimern und Motorrädern. Aus seiner Kolumne "Jay Leno's Garage" für die Zeitschrift "Popular Mechanics" wurde 2015 eine TV-Show, die der Komiker selbst moderiert.