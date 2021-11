Lange hat er sich rausgehalten, nun ist aber auch Jay-Z auf Instagram. Die Plattform hat der Hip-Hop-Mogul zwar nicht so "zerstört" wie Jennifer Aniston, doch auch seine Follower-Zahl kann sich sehen lassen.

Premiere für Jay-Z: Der milliardenschwere Hip-Hop-Superstar hat sich einen Instagram-Account zugelegt und auch schon einen Post abgesetzt. Er teilte das Poster zum Netflix-Film "The Harder They Fall". In seinen Storys fügte er zudem einen Countdown auf den Western hinzu. Bei dem Streifen fungiert Jay-Z als Co-Produzent und ist auf dem Soundtrack zu hören.

Auch wenn Jay-Z bisher nur sein eigenes Produkt bewirbt - die Fans scheinen begeistert zu sein, dass sich der Rapper nun auf Instagram zeigt. Er hat bereits 1,4 Millionen Follower. Damit hat er die Social-Media-Plattform aber nicht so "zerstört" wie Jennifer Aniston, die Ende 2019 einen neuen Rekord aufstellte und in kürzester Zeit mehr als eine Million Follower erreichte. Mit ihrem Auftaktpost legte sie die Seite kurzzeitig sogar lahm.

Die einzige Person, der der 51-jährige Künstler selbst folgt, ist seine Ehefrau Beyoncé. Sie hat auf Instagram 216 Millionen Abonnenten - und folgt auch nur einem einzigen anderen Account: Jay-Z.

Beyoncé und Jay-Z sind seit 2008 verheiratet. Das Musiker-Ehepaar hat drei gemeinsame Kinder: die neun Jahre alte Blue Ivy und die vierjährigen Zwillinge Rumi und Sir. Blue Ivy kann in ihren jungen Jahren bereits einen Grammy vorweisen. Zusammen mit ihrer Mutter wurde sie 2021 für das beste Musikvideo ausgezeichnet.