Die 85-jährige TV-Legende Jean Pütz kann schon wieder scherzen: Nach überstandener Krebs-Operation ziert ein Verband seine Stirn - ein "Dachschaden", wie es der Rheinländer nennt. Seine weitere Botschaft: Es ist alles gut gelaufen, der Hauttumor ist weg.

Der frühere TV-Moderator Jean Pütz hat sich nach überstandener Hautkrebs-Operation an der Stirn zurückgemeldet. Der 85-Jährige, der früher in der ARD die "Hobbythek" präsentiert hatte, berichtete der "Bild"-Zeitung: "Vergangene Woche war ich fünf Tage in einer Klinik in Essen. Ein 1,5 Zentimeter großes Hautstück musste unter Vollnarkose rausgeschnitten werden." Das Blatt zeigte dazu ein Foto des TV-Stars mit einem großen Verband auf der Stirn.

Der Mann mit dem markanten Schnauzer räumte ein: "Ich hatte Angst. Ich dachte, da wächst mir ein Horn auf der Stirn". Nun ist aber alles gut verlaufen: "Ich habe jetzt einen Dachschaden", scherzte der Rheinländer. "Die Narbe ist mir aber egal, ich bin geheilt. Schönheit brauche ich im Alter nicht".

Mitte Juni hatte der 85-Jährige in einem Video auf Facebook seinen Fans kurz geschildert, warum der Eingriff nötig wurde. Dort erklärte er, dass er "nächste Woche unters Messer komme". Der Hut, den er in dem Clip zum Thema Wasserstoff trägt, habe "eine Bewandtnis", sagte er kurz zur Einleitung.

Er zeigte in dem Video ein Pflaster an seiner Stirn. An dieser Stelle habe sich "ein Krebs eingenistet", so der TV-Star, "zwar ein harmloser, aber er muss operiert werden". Der Moderator, der einst mit der Sendereihe "Hobbythek" berühmt wurde, fügte hinzu: "Halten Sie mir die Daumen, dass das ohne weiteres über die Bühne geht."

Laut "Bild"-Zeitung handelte es sich bei dem bösartigen Tumor um Epithelkrebs, der oft an Hautstellen auftrete, die der Sonne ausgesetzt sind. Die Heilungschancen seien in diesen Fällen gut - so nun auch bei Jean Pütz.