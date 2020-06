Jeff will in seiner eigenen Realityshow seine Sicht der Dinge über den "Tiger King" schildern.

Fans der True-Crime-Serie "Tiger King" können sich freuen. Denn bald soll Joe Exotics früherer Investor Jeff Lowe zusammen mit seiner Frau Lauren eine eigene Realityshow bekommen. Darin will er "auspacken".

Jeff Lowe, eine der schillernden Gestalten aus der Netflix-Serie "Tiger King", bekommt zusammen mit seiner Frau Lauren eine eigene Realityshow. Darin soll es um deren Privatzoo gehen, wie der Raubkatzen-Liebhaber dem US-Magazin "People" sagte. Außerdem könnten "Tiger King"-Fans neue Details über das Verhältnis zwischen ihm und "Joe Exotic" erfahren, dem eigentlichen Star der True-Crime-Serie. "Es wird unsere Erzählung über den Tiger King sein, mit Beweisen, die unsere Sicht auf die Geschichte untermauern", kündigte Lowe an.

Lowe hatte erst kürzlich seinen Zoo per Gerichtsbeschluss an die "Big Cat Rescue"-Organisation von Carole Baskin verloren, wie "Independent" berichtet. Er plant, ihr das Gelände in einem "Höllen-Zustand" zu hinterlassen und sich einen neuen Zoo in Thackerville aufzubauen.

Die Serie "Tiger King" über exzentrische Großkatzen-Liebhaber hatte sich beim Streamingdienst Netflix innerhalb kürzester Zeit zu einem Riesen-Hit entwickelt. In der True-Crime-Mini-Serie waren mehrere Inhaber von Privatzoos in den USA vorgestellt worden, die Tiger und Löwen unter fragwürdigen Bedingungen züchten und halten.

Im Mittelpunkt stand dabei der "Tiger King" Joe Exotic, der einen Mörder angeheuert haben soll, um die Tierschützerin Carole Baskin umzubringen. Gegen Baskin selbst gibt es Vorwürfe, am Tod ihres Mannes schuldig zu sein. Exotic sitzt wegen seines Vergehens mittlerweile im Gefängnis.