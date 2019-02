Es ist eine Nachricht, die vermutlich nicht jedem ihrer Fans gefällt. Hollywood-Schauspielerin Jennifer Lawrence ist so gut wie unter der Haube. Der Glückliche ist ein 34-jähriger Kunsthändler aus New York.

Männer, ihr müsst jetzt ganz stark sein: Jennifer Lawrence ist vom Markt. Wie eine Sprecherin der Oscar-Preisträgerin jetzt dem US-Magazin "People" bestätigte, hat sich die 28-Jährige verlobt.

Freuen darf sich der Kunsthändler und Galerist Cooke Maroney aus New York, der ihr den Antrag gemacht hat. Mit ihm und einem verdächtigen Klunker am Verlobungsringfinger war Lawrence erst kürzlich in einem Restaurant in Manhattan gesichtet worden. Bislang gab es noch nicht einmal ein offizielles Statement zur Beziehung, geschweige denn einer Verlobung der beiden. Nun aber scheint einer baldigen Hochzeit nichts mehr im Wege zu stehen.

Seit Juni 2018 zusammen?

Lawrence und der 34-jährige Maroney sollen seit dem vergangenen Sommer ein Paar sein. Seither wurden sie immer mal wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Auch während ihrer Reisen nach Paris und Rom lichteten Fotografen die beiden Händchen haltend ab. Die zwei versteckten sich nicht, gingen mit ihrer Liebe aber auch nicht hausieren.

Zuletzt war Lawrence mit Regisseur Darren Aronofsky zusammen, davor war sie wenige Monate mit Coldplay-Sänger Chris Martin liiert. Mit dem britischen Schauspieler Nicholas Hoult führte sie rund drei Jahre lang eine Beziehung, ehe sich das Paar 2014 trennte.