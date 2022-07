Heimliche Trauung in Las Vegas

Heimliche Trauung in Las Vegas Jennifer Lopez und Ben Affleck haben geheiratet

Kein Hochzeitsfoto, sondern ein Promo-Termin für Lopez' Film "Marry Me".

Sie waren schon einmal verlobt, doch die Beziehung scheiterte. Nun sind sie seit mehr als einem Jahr wieder zusammen - und haben sich heimlich trauen lassen: Jennifer Lopez und Ben Affleck sind verheiratet.

Die beiden Hollywood-Stars Jennifer Lopez und Ben Affleck haben geheiratet. Das geht aus Gerichtsakten in Clark County in Nevada hervor. Die Hochzeit der 52-Jährigen mit dem drei Jahre jüngeren Affleck habe geheim in Las Vegas stattgefunden, berichtete das Promi-Portal "TMZ".

Laut den Akten heirateten die beiden am Samstag, das entsprechende Dokument wurde an diesem Tag ausgestellt und bearbeitet. Laut "TMZ" brannten die beiden wie Teenager durch, um sich das Ja-Wort zu geben.

Für Lopez, die nun offiziell Jennifer Affleck heißt, ist es die vierte Ehe. Der ehemalige "Batman"-Darsteller Afflck war bereits einmal verheiratet, mit Schauspiel-Kollegin Jennifer Garner.

Die beiden waren bereits früher zusammen, 2002 hielt Affleck um die Hand von Lopez an. Allerdings kam es nicht zur Hochzeit, die Beziehung scheiterte 2004. Im zweiten Anlauf - die erneute Beziehung ist seit Mitte 2021 bekannt, im April verlobten sie sich - haben die beiden nun also geheiratet.