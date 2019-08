Das Model aus dem Knast ist wieder Single. Offenbar hat sich Jeremy Meeks nach zwei Jahren von seiner Freundin Chloé Green getrennt. Passiert sein soll das sogar schon vor zwei Monaten.

Bereits seit Anfang des Jahres wurde immer wieder über eine Trennung von Jeremy Meeks und Chloé Green gemunkelt. Nun scheint sich der Verdacht zu bestätigen: Das Männer-Model und die Topshop-Millionenerbin gehen getrennte Wege.

Schon vor zwei Monaten sollen die beiden einen Schlussstrich unter ihre Beziehung gezogen haben. Erst im März waren Meeks und Green noch im Versöhnungsurlaub in Thailand, im Mai dann tauchte der 35-Jährige plötzlich mit dem rumänischen Model Andreea Sasu an seiner Seite beim Filmfestival in Cannes auf. Zur selben Zeit aber postete Meeks ein Foto von sich und Green aus besagtem Urlaub und schrieb dazu: "Wir sind noch immer sehr verliebt."

Verlobungsring verschwunden

Jetzt berichtet "US Weekly", die 28-jährige Green sei gerade dabei, das gemeinsame Londoner Haus des Paares zu verkaufen. Ein Informant soll dem Magazin verraten haben, dass die zwei getrennt seien, aber noch in Kontakt stünden. Außerdem wurde die 28-Jährige am Wochenende auf der Jacht ihres Vaters vor der Küste Sardiniens knutschend mit einem anderen Mann beobachtet. Von dem Verlobungsring, den ihr Meeks einst an den Finger steckte, fehlte am Abend bei einer UNICEF-Gala auf der italienischen Mittelmeerinsel jede Spur.

Jeremy Meeks startete seine Karriere als Model, nachdem das ehemalige "Crips"-Bandenmitglied durch ein viral gegangenes Polizeifoto von seiner Festnahme 2014 bekannt geworden war. Damals war er noch mit Melissa Meeks verheiratet, mit der er einen zehnjährigen Sohn hat. 2017 verließ er seine Frau für Chloé Green. Die zwei bekamen vor eineinhalb Jahren Sohn Jayden Meeks-Green.