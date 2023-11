Knapp ein Jahr ist es her, seit Jeremy Renner dem Tod gerade noch von der Schippe gesprungen ist. Der Hollywood-Star erlitt schwerste Verletzungen, als er von einem tonnenschweren Schneepflug überrollt wurde. Nun gibt er einen neuen Einblick in seine Genesung.

Sein Geist und sein Wille haben Jeremy Renner geholfen, nach seinem schweren Unfall wieder fit zu werden. Davon ist der Schauspieler überzeugt. Der 52-Jährige hatte schwerste Verletzungen erlitten und sich mehr als 30 Knochen gebrochen, als er am Neujahrstag von seinem eigenen Schneepflug überfahren worden war.

Renner wurde damals in ein Krankenhaus in Reno, Nevada, geflogen und verbrachte einige Zeit auf der Intensivstation. Anschließend habe er mit einer Menge Behandlungen begonnen, berichtet er nun auf seiner Instagram-Seite. "Seit dem 14. Januar habe ich jede Art von Therapie erkundet", schreibt er. Jeden Tag habe er unter anderem unzählige Stunden Physiotherapie, Injektionen, Infusionen, Stammzellen- und Exosomen-Therapie, Rotlichttherapie oder Sauerstofftherapie über sich ergehen lassen.

Zudem erklärt Renner: "Meine größte Therapie war mein Geist und der Wille, hier zu sein und mich dazu zu bringen, mich zu erholen und besser zu werden ... außergewöhnlich zu sein ... Ich habe das Gefühl, dass es meine Pflicht ist, das zu tun." Er wolle nicht sein Leben verschwenden, nachdem es verschont worden sei, sondern etwas zurückgeben an seine Familie, seine Freunde "und euch alle, die mir die Kraft gegeben haben, durchzuhalten. Ich danke euch allen."

Jeremy Renner war am 1. Januar unter seinen eigenen Schneepflug geraten, als er versuchte, das Auto eines Familienmitglieds nach einem heftigen Schneesturm freizuschaufeln. Im April erklärte er in der TV-Show von Jimmy Kimmel anschaulich, wie viel Glück er gehabt habe. Der Schneepflug habe "alle Wirbel verfehlt", keine Organe zerstört, sein Gehirn sei nicht angeschwollen. "Mein Auge ist herausgesprungen, das ist komisch, aber ja ... Ich hatte großes Glück, dass keines der Organe zerstört wurde."

Der Schauspieler war bisher zweimal für einen Oscar nominiert, für seine Rollen in "Tödliches Kommando - The Hurt Locker" (2008) und "The Town - Stadt ohne Gnade" (2010). Renner ist zudem der Star der Serie "Mayor of Kingstown", der Marvel-Serie "Hawkeye" sowie der "Avengers"- und "Captain America"-Filme. Auch im "Mission Impossible"-Franchise war er zu sehen.