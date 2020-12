Jessica Paszka und Johannes Haller werden nicht nur Eltern - sie wollen auch heiraten. Ausgerechnet an Heiligabend präsentiert die Ex-"Bachelorette" auf Instagram ihren Verlobungsring. Auch Haller ist überglücklich, obwohl es noch etwas gibt, was er an seiner künftigen Frau ändern will.

Jessica Paszka und Johannes Haller feiern gerade nicht nur Weihnachten - sondern auch ihre Verlobung. Auf Instagram postete die Ex-"Bachelorette" ein Bild, das ihre Hand auf der ihres Partners zeigt - im Mittelpunkt des Schnappschusses steht der große Ring an ihrem Finger. Dazu setzte sie schlicht das Datum "24.12.2020" sowie ein Ring- und ein Herz-Emoji.

Die Glückwünsche der Promis ließen nicht lange auf sich warten. In den Kommentaren schreibt Charlotte Würdig: "Wie toll!! Ich freu mich so für dich Kleine." Und auch von Frauke Ludowig kommen bereits "herzliche Glückwünsche". Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Zum nächsten Paar-Foto schrieb Paszka auf Instagram: "Wir bedanken uns vom ganzen Herzen für die ganzen Glückwünsche. Wir wünschen Euch einen schönen 1. Weihnachtstag mit euren Liebsten. Bleibt Gesund".

Auch Haller teilte ein Bild auf Instagram und schrieb: "Mit diesem Ja hat sie mich zum glücklichsten Mann der Welt gemacht. Sie ist die perfekte Frau für mich, das einzige was ich an ihr ändern wollte, war ihr Nachname."

Johannes Haller hatte in Paszkas "Bachelorette"-Staffel 2017 nur den zweiten Platz erreicht. Die letzte Rose ging damals an den Metal-Schlagzeuger David Friedrich. Später funkte es dann aber doch: Anfang Oktober 2020 gaben Paszka und Haller ihre Beziehung bekannt. Nach "Bachelorette" nahm Haller im Jahr 2018 auch an den Formaten "Bachelor in Paradise" und "Promi Big Brother" teil. Im Sommer 2019 war er gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin Yeliz Koc in der Sendung "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen.

Paszka und Haller erwarten zudem ein Kind. Die Schwangerschaft machte das junge Paar Mitte Dezember öffentlich. Das Baby soll "höchstwahrscheinlich Anfang Mai" kommen, erklärte Paszka ihren Followern später auf Instagram. Die ehemalige "Bachelorette" wünsche sich eine natürliche Geburt, auf Ibiza, wohin Haller im Frühjahr dieses Jahres ausgewandert ist.