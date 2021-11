Jessica Simpson erinnert an ihre Sucht

"Ich bin frei" Jessica Simpson erinnert an ihre Sucht

Seit 2017 hat Jessica Simpson keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt und auch den Drogen entsagt. An den einschneidenden Moment, der für den Wandel in ihrem lange von Rauschmitteln bestimmten Leben ausschlaggebend war, erinnert die US-Sängerin und Schauspielerin jetzt mit einem Foto aus dieser Zeit.

Die US-Sängerin und Schauspielerin Jessica Simpson hat mit einem Foto und einer offenen Botschaft an frühere Suchtprobleme erinnert. Die dreifache Mutter teilte auf Instagram ein vier Jahre altes, wenig schmeichelhaftes Foto von sich. "Diese Person am frühen Morgen des 1. November 2017 ist eine nicht wiederzuerkennende Version meiner selbst", kommentierte die heute 41-Jährige das Bild. In einem längeren Text spricht sie über den Verlust von Selbstachtung und wie sie ihren Schmerz lange mit Alkohol verdrängte.

Sie habe damals gelernt, Ängste, Versagen und Schmerz zu erkennen und zu akzeptieren. Sie habe ihre Kraft entdeckt, sie sei völlig ehrlich und offen. "Ich musste dafür aufhören, Alkohol zu trinken, weil es meinen Geist und mein Herz in die gleiche Richtung kreisen ließ, und ehrlich gesagt war ich erschöpft."

Vier Jahre sei das her, doch fühle es sich erst an wie zwei. "Es gibt so viel Stigma um das Wort Alkoholismus oder das Etikett eines Alkoholikers. Die eigentliche Arbeit, die ich in meinem Leben erledigen musste, bestand darin, Versagen, Schmerz, Gebrochenheit und Selbstsabotage zu akzeptieren. Das Trinken war nicht das Problem. Ich habe mich nicht geliebt." Nun aber sei sie frei, schließt Simpson ihren Text.

Missbrauch in der Kindheit

In ihrer 2020 erschienen Autobiografie "Open Book" hatte Simpson bereits ihre Alkohol- und Tablettensucht enthüllt. Dort schilderte sie auch die Situation, auf die sie sich nun mit diesem Foto bezieht. Sie sei nach einer Halloween-Party bei sich zu Hause am Tiefpunkt angelangt und habe danach einen Entzug gemacht. Seither hat sie demnach keinen Drink mehr angefasst. "Es fiel mir nicht schwer, den Alkohol aufzugeben", schreibt sie in dem Buch. "Ich war wütend auf ihn und darauf, wie taub und gefügig er mich gemacht hatte."

Grund für die Sucht war ein sexueller Missbrauch in ihrer Kindheit, wie sie ebenfalls in "Open Book" offenlegte. Sie sei sechs Jahre alt gewesen, als es passierte. Damals habe sie sich mit der Tochter eines Freundes ihrer Eltern ein Bett geteilt. "Es begann mit einem Kitzeln am Rücken und entwickelte sich zu etwas sehr Unangenehmen." Um mit der emotionalen Belastung fertig zu werden, habe sie Drogen genommen. "Ich war dabei, mich mit dem Alkohol und den Tabletten umzubringen." Seit 2017 sei sie mithilfe einer Therapie und ihrer Familie jedoch trocken.

Jessica Simpson ist seit 2014 ist mit dem Ex-Footballspieler Eric Johnson verheiratet. 2012 kam ihre gemeinsame Tochter Maxwell Drew zur Welt, 2013 Sohn Ace Knute und im März 2019 Tochter Birdie Mae Johnson.