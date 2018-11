Unterhaltung

Dann mal Prost!: Jimi Blue Ochsenknecht wird Sommelier

Er ist Schauspieler, Sänger, Model und Autor eines Kochbuchs. All das reicht Jimi Blue Ochsenknecht noch nicht. Für das kommende Jahr verfolgt der 26-Jährige jetzt ganz neue Pläne. Und die haben mit Alkohol zu tun.

Manchem mag es so vorkommen, als sei es erst gestern gewesen, dass sich Jimi Blue Ochsenknecht an der Seite seines Bruders Wilson Gonzales durch die sechs Teile der "Wilde Kerle"-Reihe kickte und raufte. Doch inzwischen ist der Sohn von Uwe und Natascha Ochsenknecht auch schon 26 Jahre alt.

Und in diesem Alter denkt man natürlich über seine beruflichen Perspektiven nach. Der Ochsenknecht-Spross hat neben der Schauspielerei sein Glück bereits in der Musik, aber auch im Modelbusiness versucht. Und nichts davon möchte er kurz- oder mittelfristig an den Nagel hängen. Dennoch denkt er offenbar über weitere Möglichkeiten nach. Und so erschien im September bereits ein Kochbuch mit dem Titel "Kochen ist easy", in dem der Berliner einfache Gerichte für diverse Anlässe vorstellt.

Essen und Trinken scheinen neben Musik und Schauspielerei seine neuen Leidenschaften zu sein, denn bei einem Event einer Weinkellerei in Spanien verriet er jetzt seine neuesten Ambitionen. Er möchte eine Ausbildung zum Wein-Sommelier machen. "Anfang nächsten Jahres fange ich damit an", sagte er. Und auch an seinem ersten eigenen Wein arbeite er bereits, "viel darf ich dazu aber noch nicht verraten".

Er selbst sei schon immer ein Genießer gewesen, fügt er an. Ob beim Kochen mit Freunden zuhause oder einem erlesenen Tropfen - das Geschmackserlebnis stehe bei ihm im Vordergrund. "Wenn man eine spezielle Flasche hat, diese gemeinsam probiert, um herauszuschmecken, welche Aromen sich darin verstecken...", das mache ihm einfach Freude.

Quelle: n-tv.de