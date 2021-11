In einigen Tagen startet bei Netflix die zweite Staffel von "Tiger King", und die macht schon im Vorfeld Schlagzeilen. Nicht nur klagt Joe Exotics Gegenspielerin Carole Baskin aktuell gegen Netflix. Auch wird nun bekannt, dass der Titelstar schwer erkrankt ist.

Noch in diesem Monat wird bei Netflix die zweite Staffel der erfolgreichen Doku-Serie "Tiger King" an den Start gehen. Wie nun bekannt wird, leidet die Hauptfigur, Joseph Maldonado alias Joe Exotic alias "Tiger King", an Prostatakrebs. Das teilte der 58-Jährige in einem Brief aus dem Gefängnis mit.

"Leider muss ich Ihnen sagen, dass die Ärzte mich heute angerufen haben, um mir die Nachricht zu überbringen, dass meine Prostatabiopsie auf einen aggressiven Krebs hinweist. Ich warte immer noch auf die Ergebnisse anderer Tests", schrieb er in einem Brief seines Anwalts John M. Phillips an CNN. "Im Moment möchte ich von niemandem Mitleid haben", fügte er hinzu.

Maldonado wurde seinem Anwalt zufolge wegen einer Vielzahl von Problemen medizinisch behandelt und getestet. "Der PSA-Test ist ein Bluttest, der in erster Linie zum Screening auf Prostatakrebs verwendet wird. Er war hoch. Er erhielt schließlich Biopsien. Sie ergaben Krebs. Die medizinische Versorgung ist in einer Gefängnisumgebung anders und es stehen weniger Optionen zur Verfügung", sagte Phillips.

Baskin klagt wegen "Tiger King 2"

Noch im Sommer hatte Exotic, der trotz mehrerer gescheiterter Bitten um Begnadigung seit zwei Jahren im Gefängnis weilt, auf eine baldige Entlassung gehofft. Zumindest war er via Twitter auf der Suche nach einem Mann für die Zeit danach. Gesucht wurden an einer Liebesbeziehung mit ihm interessierte Männer, wie es dort hieß. "Falls irgendwer einen schwulen Freund hat oder einen, der sich noch nicht geoutet hat, aber gern ein Date mit Joe Exotic nach seiner Freilassung hätte, melde ihn für 'The Bachelor King' an. Und ja, auch heterosexuelle Typen sind willkommen!" Ob und wie viele Interessenten sich daraufhin meldeten, ist nicht bekannt.

Maldonado ist 2019 wegen eines Mordanschlags auf die Tierrechtsaktivistin Carole Baskin sowie wegen anderer Verbrechen verurteilt worden. Die Tierschützerin hatte eine langjährige Fehde mit Maldonado, von der die Serie "Tiger King" handelt. Baskin befindet sich ihrerseits aktuell in einem Rechtsstreit mit Netflix und der verantwortlichen Produktionsfirma Royal Goode Production. Sie habe einer Beteiligung an "Tiger King 2" nie zugestimmt und möchte erreichen, dass sämtliche Teile mit ihr vor dem Start der neuen Staffel am 17. November aus der Serie entfernt werden, heißt es.