Scheinbar plötzlich verließ John Kelly die RTL-Tanzshow "Let's Dance" und enttäuschte damit viele seiner Fans. Nun sprach das Mitglied der berühmten Kelly Family über den Grund für sein überraschendes Ausscheiden: Schuld war ein Nervenzusammenbruch seiner geliebten Frau Maite Itoiz.

Eigentlich machte John Kelly an der Seite von Profitänzerin Regina Luca eine gute Figur. Dann verließ er "Let's Dance" - scheinbar aus dem Nichts. Die zuvor ausgeschiedene Loiza Lamers ersetzte daraufhin seinen Platz. Nun hat der Popsänger Einzelheiten zu seinem freiwilligen Ausscheiden verraten: Demnach erlitt seine Frau Maite Itoiz einen Zusammenbruch - und zwar aufgrund ihrer Sorgen angesichts des Corona-Dramas in ihrem Heimatland Spanien. Vergangene Woche hatte es lediglich geheißen, es gebe einen Krankheitsfall in John Kellys Familie.

Um sein Tanzprojekt bei der RTL-Show nicht zu gefährden, hielt die 45-Jährige ihren Kummer lange Zeit vor ihrem Mann geheim: "Während ich bei 'Let's Dance' war, verbarg sie die Situation vor mir, damit ich mir keine Sorgen machte und weitertanzen konnte. Aber ich habe die weltweiten Nachrichten verfolgt und habe sie dann dazu gedrängt, mir die Wahrheit zu sagen", erzählt John im Interview mit der Zeitschrift "Gala".

Maite Itoiz habe - wie viele Menschen - unter den Regelungen zur Virus-Eindämmung gelitten, da sie ihren kranken Vater nicht sehen konnte, heißt es. "Spanien ergriff sehr strenge Maßnahmen gegen das Virus, das ganze Land war seit Tagen eingesperrt", sagt Kelly. In Spanien sind offiziell mehr als 110.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 10.000 starben bereits daran. "Ich weiß, es bricht ihr auch das Herz, zu sehen, dass ich nicht weitertanzen kann, aber die Situation ist außergewöhnlich", so der Musiker.

Angst verwandelte sich in Panikattacken

Der erfolgreiche Popsänger ahnte nichts davon, wie schlecht es seiner Frau, die ebenfalls als Sängerin aktiv ist, wirklich ging: "Als Musikproduzentin und Künstlerin ist sie es gewohnt, unter hohem Druck zu arbeiten. Sie ist durch viele extreme Situationen gegangen, die sie hätten zusammenbrechen lassen können. Sie hatte zwar schon mal Angst, aber die Panikattacken sind neu", so Kelly. Immer wieder bekam Maite Itoiz demzufolge Atem- und Herzrhythmusprobleme, weswegen sie mehrmals den Notruf wählte. Sie begab sich in professionelle Behandlung und nimmt nun regelmäßig ein pflanzliches Medikament zur Beruhigung ihrer Nerven ein.

Diese Dinge und die Unterstützung ihres Mannes hätten Kellys Frau sehr geholfen, heißt es. Eine Besserung ihres psychischen Gesundheitszustandes sei bereits eingetreten: "Es braucht seine Zeit, aber ich sehe eine positive Entwicklung. Sie hat seit Tagen keine Panikattacken mehr", sagt der Musiker. Ganz weg sei die Angst seiner Frau jedoch nicht. Deswegen tue er alles, um ihr aus der persönlichen Krise wieder herauszuhelfen.