Wurde in San Sebastián für sein Lebenswerk geehrt: Johnny Depp.

Dass Johnny Depp beim Filmfest in San Sebastián für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird, stößt auch auf Kritik. Der Schauspieler, dem Gewalttaten in seiner Ehe mit Amber Heard vorgeworfen werden, wehrt sich nun gegen die sogenannte "Cancel Culture", die aus dem Ruder gelaufen sei.

Hollywood-Star Johnny Depp ist beim Internationalen Filmfestival von San Sebastián mit einem Preis für sein Lebenswerk geehrt worden. Der Schauspieler nutzte seinen Auftritt in Spanien auch, um über die sogenannte "Cancel Culture" zu sprechen. Aus den Bestrebungen, Personen, die durch Äußerungen oder Handlungen in die Kritik geraten sind, keine öffentliche Plattform mehr zu geben, resultiere "eine sehr komplexe Situation", so Depp.

Der 58-Jährige hatte 2020 einen Verleumdungsprozess gegen eine britische Zeitung verloren, die ihn als "Frauenschläger" bezeichnet hatte. Niemand sei mehr davor sicher, vorschnell verurteilt zu werden, sagte Depp dem Magazin "Variety" zufolge nun während einer Pressekonferenz in San Sebastián.

Zwar geschehe im Rahmen derartiger Debatten sicher viel mit "den besten Absichten", so der Schauspieler. "Aber es ist jetzt so weit aus dem Ruder gelaufen, dass ich Ihnen versprechen kann, dass niemand mehr sicher ist. Nicht einer von Ihnen", sagte Depp. "Es braucht nur einen Satz und es gibt kein Halten mehr. Der Boden wird einem unter den Füßen weggezogen."

"Das ist vielen passiert"

Nicht nur er habe diese Erfahrung gemacht, sagte Depp laut "Variety" weiter, blieb bei seinen Äußerungen jedoch ziemlich vage: "Das ist vielen passiert. Diese Art von Dingen ist Frauen, Männern und Kindern passiert."

Depp hatte im vergangenen Jahr die Herausgeber der britischen Boulevardzeitung "The Sun" verklagt. Er ging gegen die Behauptung vor, er sei während der Ehe mit seiner Ex-Frau Amber Heard gewalttätig gewesen. Der Richter wies die Klage ab.

Nach dem Prozess erklärte der Schauspieler, er sei aufgefordert worden, von seiner Rolle in der Filmreihe "Phantastische Tierwesen" zurückzutreten. Die Entscheidung des spanischen Festivals, Depp nun den "Donostia Award" zu verleihen, war von verschiedenen Seiten scharf kritisiert worden.