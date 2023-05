Seit acht Jahren ist Johnny Depp Sänger und Gitarrist der Band Hollywood Vampires, der unter anderem auch Alice Cooper angehört. Im Juni begeben sie sich auf große Europatournee, die sechsmal nach Deutschland führt. Wie die Vampire live klingen, kann man bald auch auf ihrem neuen Album hören.

Gerade erst wurde bekannt, dass Keanu Reeves gemeinsam mit seiner eigentlich vor zwanzig Jahren aufgelösten Band Dogstar ein neues Album veröffentlichen wird, da gibt es auch von einem anderen Hollywood-Kollegen musikalische Neuigkeiten. Nachdem er den aufreibenden Prozess gegen seine Ex Amber Heard inzwischen wohl einigermaßen verkraftet haben dürfte, kann sich Johnny Depp nun wieder auf seine Karriere als Sänger und Gitarrist der Hollywood Vampires konzentrieren.

Die haben jetzt ein neues Video veröffentlicht, das so neu allerdings auch wieder nicht ist. Der Clip zum Song "People Who Died" aus dem 2019 erschienenen Album "Rise" wurde nämlich bereits auf dem Hellfest 2018 aufgenommen, erscheint nun aber zum ersten Mal. Bei dem Stück handelt es sich um die Coverversion, das Original stammt von der Jim Carroll Band. Beim Hellfest übernahm Johnny Depp den Gesangspart.

Supergroup besteht seit 2015

Seit 2015 gibt es die Supergroup Hollywood Vampires bereits, benannt nach dem Spitznamen für eine Gruppe von Rockmusikern, die sich Jahrzehnte zuvor in der legendären Rainbow Bar and Grill am Sunset Strip zu ausufernden Partynächten trafen. Einer von ihnen war schon damals Alice Cooper, neben Depp Gründungsmitglied der Band. Außerdem ein Teil von Hollywood-Vampire sind Aerosmith-Leadgitarrist Joe Perry sowie Tommy Henriksen, langjähriger Freund von Alice Cooper, als Bandmitglied und Produzent.

In dieser Kombination werden die Herren nicht nur am 2. Juni ihr Album "Live in Rio" präsentieren, sondern auch tatsächlich wieder live auf Tour gehen. Dabei steht eine ausgedehnte Reise quer durch Europa auf dem Plan.

Neben Rumänen, der Türkei, Frankreich und Belgien finde auch Konzerte in Deutschland statt. Am 20. Juni sind Hollywood Vampires in Oberhausen zu sehen, am 24. in München, am 27. in Hamburg, gefolgt von Berlin am 28. und Mainz am 30. Juni. Einen weiteren Deutschlandgig gibt es am 15. Juli in Stuttgart.