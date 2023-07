Die Hollywood Vampires spielten am Samstag in Manchester, New Hampshire, und treten am Sonntag in Bethel, New York, auf.

Nach abgesagten Konzerten und beunruhigenden Bildern, auf denen Johnny Depp mit Krücken abgelichtet ist, gibt es jetzt Entwarnung: Der 60-Jährige ist wieder topfit und rockt mit den Hollywood Vampires die Bühne. In einem anderen Bereich soll es für Depp aber nicht so gut aussehen.

Nach einer Reihe ausgefallener Konzerte in Europa und beunruhigenden Fotos, auf denen Johnny Depp auf Krücken zu sehen ist, gibt es nun Entwarnung: Beim ersten US-Tour-Stopp der Band Hollywood Vampires in Boston stand er wieder auf der Bühne. Fotos vom Auftritt posteten die Musiker auch auf Instagram. "In der letzten Nacht haben wir in Boston die Toten zum Leben erweckt. Heute Abend erheben wir uns in der SNHU Arena in Manchester, NH!", kommentierte die Band.

Eine Quelle am Veranstaltungsort sagte dem "People"-Magazin, dass Depp erst kurz vor der Show in Boston ankam - im Gegensatz zu Alice Cooper, der dem Magazin erzählte, dass er fünf Tage vor dem Konzert in der Stadt verbrachte. "Normalerweise haben wir nicht so viel Freizeit, also waren meine Frau und ich überall in und um Boston herum", sagte der Musiker und fügte hinzu, dass er "gut gegessen und Golf gespielt" habe. Die Hollywood Vampires spielten am heutigen Samstag in Manchester, New Hampshire, und treten am Sonntag in Bethel, New York, auf.

Abseits der Hollywood Vampires soll Depp im Zuge des Londoner Prozesses jedoch lukrative Angebote in Hollywood verloren haben. Etwa seine Paraderolle als Pirat Jack Sparrow in der "Fluch der Karibik"-Reihe sowie seinen Part als Schurke Grindelwald im "Harry Potter"-Ableger "Phantastische Tierwesen".

Depp gehört seit Anfang der 90er Jahre zu den ganz großen Stars der Hollywood-Traumfabrik. Nachdem er mit der US-Fernsehserie "21 Jump Street" seinen Durchbruch feierte, lief es auch auf der großen Leinwand: Filme wie "Edward mit den Scherenhänden" (1990), "Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa" (1993), "Fear and Loathing in Las Vegas" (1998), "Charlie und die Schokoladenfabrik" (2005) oder "The Tourist" (2010) machten ihn berühmt.

Seine Rolle in der "Pirates of the Caribbean"-Reihe ist Kult. Die Darstellung brachte ihm eine erste Oscar-Nominierung als "Bester Hauptdarsteller" ein, zwei weitere folgten für "Wenn Träume fliegen lernen" (2004) und "Sweeney Todd - Der teuflische Barbier aus der Fleet Street" (2007).