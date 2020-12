Ihr Altersunterschied sorgte für Aufsehen, als Johnny Galecki und Alaina Meyer 2018 ihre Beziehung öffentlich machten. Nun sollen sich der "Big Bang Theory"-Star und das junge Model getrennt haben. Ihren einjährigen Sohn erziehen sie dennoch weiterhin gemeinsam.

"The Big Bang Theory"-Star Johnny Galecki und seine Freundin Alaina Meyer haben sich angeblich getrennt. Das Paar habe die Beziehung nach mehr als zwei Jahren beendet, berichtet das US-Magazin "People". Die beiden sind vor einem Jahr Eltern geworden, ihr Sohn trägt den Namen Avery. Dem Bericht zufolge wollen sie ihr Kind weiter gemeinsam großziehen.

Alaina Meyer, die als Model arbeitet, hat zuletzt am 23. November auf Instagram einen Post abgesetzt. Zu zahlreichen Fotos mit ihrer Familie, auf denen auch Galecki zu sehen ist, schrieb sie unter anderem: "Es ist absolut verrückt, wie die Zeit vergeht. Es ist das beste Geschenk, diesen Kleinen sich entwickeln zu sehen. Ich bin so dankbar für seine Gesundheit und unsere gemeinsame Reise." Am 4. Dezember 2019 hatten sie die Geburt von Avery verkündet.

Johnny Galecki gratulierte unterdessen seiner Ex-Freundin und "The Big Bang Theory"-Partnerin Kaley Cuoco, die am 30. November ihren 35. Geburtstag feierte. "Alles Gute zum 74. Geburtstag an meine Fake-Ehefrau", schrieb er zu zahlreichen Fotos der beiden. "Du weißt, wie sehr ich dich verehre und dich respektiere. Ich bin so stolz auf alles, was du tust und so happy über dein Glück. Vor allem aber über unsere Freundschaft und Partnerschaft im Laufe der Jahre."

Galecki und Meyer waren seit 2018 ein Paar. Ihr Altersunterschied sorgte damals für Aufsehen. Der Schauspieler ist 45 Jahre alt, das Model dagegen erst 23. Ob dies ausschlaggebend für ihre mutmaßliche Trennung war, ist jedoch völlig unklar. Mit seiner ehemaligen Serienkollegin Kaley Cuoco war Galecki von 2007 bis 2009 liiert. Ihr Beziehung hielten sie aber in der Öffentlichkeit geheim. Seit 2018 ist die 34-Jährige mit dem Profi-Reiter Karl Cook verheiratet.