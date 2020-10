Star aus "Two and a half Men"

Star aus "Two and a half Men" Jon Cryer findet verlorenen Ehering wieder

Als wäre die coronabedingte Trennung von seiner Ehefrau nicht schlimm genug, verliert "Two and a half Men"-Star Jon Cryer vor wenigen Tagen seinen Ehering am Strand. In zahlreichen Tweets verrät er nun, auf welche spektakuläre Art er ihn doch noch wiedergefunden hat.

Der "Two and a half Men"-Star Jon Cryer hat richtig Glück gehabt. In Dutzenden Tweets hat er seinen Fans verraten, dass er am 9. Oktober seinen Ehering verlor. Gleichzeitig konnte er aber auch darüber berichten, wie er ihn wieder gefunden hat.

Cryer ist seit 2007 mit der Moderatorin Lisa Joyner verheiratet. Weil er sich gerade bei Dreharbeiten befinde und die Corona-Pandemie es nicht möglich mache, dass er während der Drehs in Vancouver nach Hause fliege, habe er sowieso schon eine schwierige Zeit. Und dann habe er Freitagnacht auch noch seinen Ehering verloren.

"Craigslist" sei Dank

Der Schauspieler zog seine Hand aus der Tasche und dabei rutsche ihm auch der Ring herunter. Er hörte nur ein "Ping!", hatte Panik, konnte den Ring im strömenden Regen aber nicht mehr finden. Irgendwann gab er auf und beschloss, am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang weiterzusuchen.

Trotzdem musste er erneut aufgeben. Alles, was Cryer in einer Pfütze entdeckte, war eine Brille. Auf dem in den USA verbreiteten Portal "Craigslist" wollte er eine Anzeige schalten, ob jemand den Ring gefunden habe. Doch dann wurde er auf einen Dienst aufmerksam, der sich auf das Finden verlorener Ringe spezialisiert hat.

Am Ende geht alles gut

Der Mitarbeiter des Dienstes, ausgestattet mit einem Metalldetektor, sei zunächst pessimistisch gewesen und habe Cryer vorgewarnt, dass die Suche höchstwahrscheinlich erfolglos sein würde. Aber wenigstens könne der Schauspieler dann mit dem Gedanken beruhigen, dass "ich alles versucht habe".

Doch am Ende ging alles gut aus. Der Mann wurde tatsächlich fündig. Später habe er Cryer erzählt, dass die "Ringfinder" ihren Job lieben, "weil es die Menschen einfach so glücklich macht. Und damit liegt er nicht falsch", beendet der Schauspieler die Reihe von Posts. Wem die Brille gehört, hat Cryer bisher allerdings nicht herausgefunden.

Jon Cryer wurde in den 1980er-Jahren als Teil des "Brat Pack" bekannt, einer Riege von Schauspielern, die in Cliquen-Filmen wie "Breakfast Club" und "St. Emo's Fire" mitspielten und auch privat zusammen abhingen. Dazu gehörten außerdem Rob Lowe, Demi Moore, Emilio Estevez und Cryers "Pretty in Pink"-Kollegin Molly Ringwald, später auch Charlie Sheen und John Cusack.

Seinen größten Erfolg hatte er jedoch von 2003 bis 2015 in der Serie "Two and a half Men" an der Seite von "Brat Pack"-Kollege Sheen, Angus T. Jones und später auch Ashton Kutcher. Für die Rolle des armen, erfolglosen Alan Harper gewann Cryer zwei Emmys. Mit einem Einkommen von 550.000 US-Dollar pro Folge gehörte er zu einem der bestbezahlten Comedy-Stars im US-Fernsehen.