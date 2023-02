Seit seinem berüchtigten Fremdgeh-Skandal im Jahr 2005 hält Jude Law sein Privatleben äußerst geheim. Bereits die Geburt seines ersten gemeinsamen Kindes mit Ehefrau Phillipa Coan verkündet der britische Schauspieler ganz nebenbei. Nun ist offenbar abermals Nachwuchs dazu gekommen.

Ganz still und heimlich ist Jude Law offenbar zum siebten Mal Vater geworden. Das lassen zumindest aktuelle Bilder des britischen Schauspielers vermuten, die der Boulevardzeitung "The Sun" vorliegen. Die Bilder zeigen den 50-Jährigen mit seiner Ehefrau Phillipa Coan am Londoner Flughafen Heathrow. Ein Detail fällt dabei besonders ins Auge.

Die Paparazzi-Aufnahmen zeigen das Paar in Begleitung eines Kindermädchens dabei, wie es in lässiger Kleidung nicht nur einen Kinderwagen vor sich herschiebt, sondern gleich zwei davon. Während es sich bei einem der beiden Kinder um die gemeinsame Tochter des Schauspielers und der Verhaltenspsychologin handelt, die 2020 zur Welt kam, lässt die Größe des anderen Babys darauf schließen, dass es sich dabei um jüngeren Nachwuchs handelt.

Sieben Kinder von vier Frauen

Seit seine Affäre mit einer Nanny 2005 weltweit für Schlagzeilen sorgte, hält Jude Law sein Privatleben äußerst geheim. So wurden die Baby-News bislang weder von ihm persönlich noch von Coan bestätigt. Die Geheimhaltung wäre keine Überraschung: Schon die erste Schwangerschaft hatte das Paar für sich behalten. Die Geburt gab der Schauspieler erst später beiläufig im Gespräch mit Talkshow-Host Jimmy Fallon bekannt.

Insgesamt hätte der "Phantastische Tierwesen"-Darsteller somit sieben Kinder von vier verschiedenen Frauen. Die ältesten drei, Rafferty, Iris und Rudy, hat er mit seiner ersten Ehefrau Sadie Frost, mit der er von 1997 bis 2003 verheiratet war. Anschließend hatte er 2008 eine kurze Beziehung mit dem US-Model Samantha Burke, aus der Tochter Sophia hervorging. 2015 bekam er mit Sängerin Katherine Harding eine weitere Tochter namens Ada. Seit 2019 ist er mit Phillipa Coan verheiratet. Offenbar haben sie nun zwei gemeinsame Kinder.