Im Dezember des vergangenen Jahres wird Judi Dench 85 Jahre alt. Für die Macher der britischen Ausgabe des Modemagzins "Vogue" ist das aber kein Grund, sie nicht für ihr Cover zu verpflichten. Damit ist Dench das älteste Model, das jemals darauf abgebildet war.

Die Schauspielerin Judi Dench ist der älteste Cover-Star der britischen Ausgabe des Fashion-Magazins "Vogue" geworden; im Alter von 85 Jahren sichert sie sich ihre erste Titelseite. Die Oscar-prämierte Darstellerin wurde für die Juni-Ausgabe des Magazins fotografiert. Im Interview dazu spricht sie unter anderem über ihre Erfahrungen mit der Selbstisolation zu Hause im britischen Surrey.

"Ich bin sicher, dass ich mich wie alle anderen fühle, solche ungeahnten Zeiten sind ziemlich schwer zu fassen", sagt sie. "Das Gute daran ist, dass sie die Menschen auf die Notlage anderer aufmerksam gemacht hat, die völlig allein sind. Wenn dabei viel Freundlichkeit herauskommt, dann ist das ein Pluspunkt", so Dench weiter.

Ein echter Superstar

Während der Corona-Phase hat Dench sich zu einem kleinen Social-Media-Star entwickelt, obwohl sie keinen eigenen Account befüllt. Ihre Tochter, Schauspielerin Finty Williams, postete aber beispielsweise Mitte März ein Video auf Twitter, das bis dato 5,4 Millionen Mal angesehen worden ist.

Aber auch abseits von Social Media ist Judi Dench ein echter Superstar: In acht "James Bond 007"-Verfilmungen von "Goldeneye" (1995) bis "Spectre" (2015) spielte Judi Dench "M", die Leiterin des Geheimdienstes MI6 und direkte Vorgesetzte von James Bond.

Darüber hinaus wurde die Schauspielerin sechsmal für den Oscar nominiert, darunter fünfmal als beste Hauptdarstellerin: "Ihre Majestät Mrs. Brown" (1997), "Iris" (2001), "Lady Henderson präsentiert" (2005), "Tagebuch eines Skandals" (2006) und "Philomena" (2013). Gewinnen konnte sie die Auszeichnung als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle als Queen Elizabeth I. in "Shakespeare in Love" (1998). Nur ihre Rolle als Deuteronomy in der Verfilmung des Musicals "Cats" kam bei den Fans weniger gut an. Dafür wurde sie sogar mit einer Nominierung für die "Goldenen Himbeere" bedacht, die ihr allerdings Kollegin Rebell Wilson als Katze Jennyanydots "wegschnappte".