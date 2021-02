Sportlich läuft es für Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool in jüngster Zeit nicht ganz rund. Doch weitaus tragischer ist das, was der Trainer nun privat zu verkraften hat. Seine Mutter ist im Alter von 81 Jahren gestorben - und muss angesichts der Corona-Krise in Abwesenheit ihres Sohnes beerdigt werden.

Jürgen Klopp muss mit einem schweren Schicksalsschlag zurechtkommen. Seine Mutter Elisabeth Klopp ist mit 81 Jahren gestorben. Das vermeldete der "Schwarzwälder Bote" und holte dazu auch gleich ein Statement des beim FC Liverpool unter Vertrag stehenden Erfolgstrainers ein.

"Sie hat mir alles bedeutet. Sie war eine richtige Mama im besten Sinne des Wortes. Als gläubiger Christ weiß ich, dass sie jetzt an einem besseren Ort ist", wird der 53-Jährige von der Lokalzeitung zitiert. Zuletzt hatten sich die beiden laut Bericht am 80. Geburtstag der Mutter gesehen. Dafür war Jürgen Klopp noch eigens nach Deutschland gereist.

Zur Trauerfeier indes kann der in England lebende Coach nicht anreisen. Das Einreiseverbot, das die Bundesregierung wegen der Corona-Mutationen erlassen hat, und die Quarantäne-Bestimmungen der beiden Länder verhindern dies.

"Fürchterliche Zeiten"

"Dass ich bei der Beerdigung nicht dabei sein kann, ist den fürchterlichen Zeiten geschuldet", erklärt Jürgen Klopp dazu. Doch er plant bereits, seiner Mutter später noch einmal die letzte Ehre zu erweisen. "Sobald es die Umstände zulassen, werden wir eine wundervolle, ihr entsprechende Gedenkfeier abhalten", so der Trainer.

Jürgen Klopps Vater war bereits im Jahr 2000 gestorben. Seine Mutter hinterlässt insgesamt drei Kinder, sechs Enkelkinder und vier Urenkel.

Nach Stationen bei Mainz 05 und Borussia Dortmund ist Jürgen Klopp seit 2015 Trainer des FC Liverpool in der englischen Premier League. Mit dem Verein gewann er 2019 die Champions League und 2020 die Meisterschaft. Aktuell läuft es jedoch nicht ganz so rund. Zuletzt verlor das Team zwei Spiele hintereinander. Derzeit belegt der FC Liverpool Platz 4 der englischen Tabelle.