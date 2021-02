Was für eine Klatsche gegen den großen Rivalen: Jürgen Klopp und der FC Liverpool gehen an der heimischen Anfield Road gegen Manchester City krachend unter. Spätestens jetzt dürften sich alle Hoffnungen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung in der Meisterschaft zerschlagen haben.

Nationalspieler Ilkay Gündogan hat Jürgen Klopp die letzte realistische Chance auf eine erfolgreiche Titelverteidigung mit dem englischen Meister FC Liverpool geraubt. Mit einem Doppelpack entschied der Ex-Dortmunder das Spitzenspiel der Premier League gegen seinen früheren Trainer zum 4:1 (0:0) für Tabellenführer Manchester City.

Der Rückstand der Reds, die ihre dritte Heimniederlage nacheinander kassierten, wuchs auf zehn Punkte an, zudem hat City ein Nachholspiel in der Hinterhand. Gündogan sicherte den Gästen an der Anfield Road mit seinem achten und neunten Tor in den letzten zehn Partien (49. und 73.) den 14. Pflichtspielsieg in Folge. Zuvor hatte der 30-Jährige noch einen Elfmeter verschossen.

Klopp muss nach der Niederlage im Duell der Startrainer gegen Josep Guardiola jetzt sogar um die Teilnahme an der Champions League bangen. Als Tabellenvierter sitzt den Reds die Konkurrenz mittlerweile im Nacken. Für Guardiola war es der erste Sieg an der Anfield Road. Die weiteren Tore für City erzielten Raheem Sterling (76.) und Phil Foden (83.). Zwischenzeitlich hatte Mohamed Salah per Foulelfmeter für Liverpool ausgeglichen (63.).

Guardiola jagt die Superserie

In einem taktisch anspruchsvollen Spiel neutralisierten sich beide Teams zunächst, ehe die Reds zu den ersten Chancen kam: Erst setzte Sadio Mane einen Kopfball knapp über die Latte (25.), dann scheiterte Firmino mit einem Schuss aus 15 Metern an City-Keeper Ederson (29.). Dem Führungstor am nächsten war schon vor der Pause Manchester: Nach einem Foul von Fabinho an Raheem Sterling drosch Gündogan den Elfmeter aber über das Tor (38.).

Nach der Pause machte der Nationalspieler seinen Fehler wieder gut. Im Nachschuss erzielte er das 1:0 der Gäste. Souveräner vom Elfmeterpunkt war Salah, der nach einem Zupfer von Ruben Dias im Strafraum sehr schnell zu Boden gegangen war. Mit seinem zweiten Tor des Tages entschied Gündogan das Spiel.

Während sich die Krise für Klopps Liverpool verschärft, geht Man Citys Erfolgsserie weiter. Das Team von Guardiola stellte mit 14 Spielen in Serie den Rekord für die längste wettbewerbsübergreifende Siegesserie eines englischen Fußballklubs ein. Das war zuvor nur Preston North End im Jahr 1892 und 1987 dem FC Arsenal gelungen.