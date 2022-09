Fußball-Nationalspieler Julian Draxler darf sich das erste Mal über Nachwuchs freuen. Seine französische Freundin Sethanie Taing verkündet dies mit einem Foto der kleinen Familie. Doch aktuell scheinen sie und der Sohn vom Vater getrennt zu sein.

Fußball-Weltmeister ist er 2014 schon geworden. Doch nun feiert Julian Draxler einen noch größeren Triumph. Der deutsche Nationalspieler ist zum ersten Mal Vater geworden. Das machte nun seine Freundin Sethanie Taing mit einem Instagram-Post publik.

So verkündete Sethanie Taing die Babynews. (Foto: Instagram / sethanietaing)

Die Französin teilte ein Foto der kleinen Familie in ihrer Story. Auf dem Bild küsst sie Draxler auf die Stirn. Der 29-Jährige wiederum küsst auf dem Bild die Hand des kleinen Jungen, der auf der Brust der Mama liegt.

Taing schreibt zu dem Bild auf Englisch: "Meine ganze Welt". Und auf Französisch fügt sie hinzu: "Wir vermissen dich, Papa". Offenbar kann Draxler gerade nicht bei seiner kleinen Familie sein. Weshalb Freundin und Sohn aktuell ohne ihn auskommen müssen, ist nicht bekannt. Unklar ist auch, wie alt das Bild und damit das Baby bereits ist.

"Das erste Tor für meinen Jungen"

Eventuell ist der Junge sogar schon zwei Wochen alt. Vor gut zehn Tagen schrieb Draxler nämlich über sein erstes Tor für Benfica Lissabon auf Instagram: "Großartiger Sieg und glücklich über mein erstes Tor für Benfica und das erste Tor für meinen kleinen Jungen."

Die Schwangerschaft hatten Draxler und Taing im April mit einem Pärchenfoto auf Instagram bekannt gegeben, auf dem sie ein Ultraschallbild in die Kamera hielten. Damals befand sich die Tänzerin bereits im vierten Monat. Das Paar ist seit 2019 zusammen.

Der seit 2017 bei Paris Saint-Germain unter Vertrag stehende Draxler wurde vor Kurzem an Benfica Lissabon ausgeliehen. Dort steht am Samstag auch sein nächstes Ligaspiel an. Gut möglich, dass sich Taing und sein Sohn jedoch in Frankreich aufhalten, während er in Portugal kickt. Jedenfalls lernte er seine 34-jährige Freundin seinerzeit in Paris kennen.