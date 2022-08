Julian Nagelsmann mit Freundin Lena Wurzenberger bei einem Beachvolleyballspiel in München.

Bayern-Coach Julian Nagelsmann ist frisch verliebt - und zeigt das jetzt auch. Zum EM-Halbfinale der Beachvolleyballerinnen in München nimmt er seine neue Freundin Lena Wurzenberger mit. Trotz öffentlicher Kritik an der Beziehung: Das Paar will sich nicht verstecken.

Bayern-Coach Julian Nagelsmann hat sich erstmals öffentlich mit seiner neuen Freundin, der "Bild"-Reporterin Lena Wurzenberger, gezeigt. Der Anlass, natürlich, ein sportlicher: Das Paar saß im Rahmen der Leichtathletik-EM in München während des Beachvolleyball-Halbfinales der Frauen im Publikum. Verstecken wollen sie sich offenbar nicht. Als Nagelsmann bemerkte, dass die Kameras der Fotografen nicht aufs Spielfeld, sondern auf ihn und seine Begleiterin gerichtet waren, lächelte er und zeigte zwei erhobene Daumen. Auch seine 30-jährige Freundin wirkte entspannt.

Ganz selbstverständlich ist das nicht. Immerhin gab es um die Beziehung kurz nach Bekanntwerden einigen Wirbel. Kritiker sahen in der Tatsache, dass Wurzenberger für ihren Arbeitgeber auch über den FC Bayern München berichtet, einen Interessenkonflikt. Die "Bild"-Zeitung hatte die Reporterin deshalb mit sofortiger Wirkung von der Berichterstattung über den Club freigestellt.

Noch im Mai hatte Wurzenberger über den Bayern-Trainer berichtet und direkte Gespräche mit ihm geführt. Im Juni wurde dann ihre Beziehung bekannt. Vorwürfe, er könne Interna an die "Bild"-Zeitung weitergeben, um seiner Freundin einen Vorteil zu verschaffen, konterte Nagelsmann zuletzt in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Ich verstehe wirklich, dass dieser Vorwurf kommen kann. Aber in welchem Interesse sollte ich [ihr] etwas erzählen? Ich wäre der Erste, der entlassen wird", sagte Nagelsmann der Zeitung.

Anfang Juni hatte Nagelsmann die Trennung von seiner Frau Verena bekannt gegeben. Das Paar war 15 Jahre lang liiert, seit 2018 auch verheiratet. Die beiden haben zwei Kinder - einen siebenjährigen Sohn und eine zweijährige Tochter.