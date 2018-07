Unterhaltung

Doch was Ernstes: Justin Bieber ist verlobt

Die "Belieber" müssen jetzt ganz stark sein: Justin Bieber ist jetzt offiziell runter vom Markt. Der Popstar hat sich verlobt. Und nein, eine Hochzeit mit Selena Gomez wird es nicht geben.

Teenieschwarm Justin Bieber hat sich verlobt. Der 24-Jährige habe seiner Freundin Hailey Baldwin einen Antrag gemacht, berichtet das Promiportal "TMZ". Der kanadische Sänger hat demnach schon am Samstag bei einem Abendessen in einem Restaurant auf den Bahamas um die Hand des Models angehalten.

"TMZ" zitiert zwei Augenzeugen: In dem Restaurant hätten die Gäste gerade Salsa getanzt, als Biebers Bodyguards sie aufgefordert hätten, ihre Handys wegzulegen. Gleich werde etwas Besonderes passieren. Dann habe Bieber seiner Freundin vor aller Augen den Antrag gemacht Ein Sprecher des Sängers äußerte sich nicht zu dem Bericht.

Die Reaktionen von Biebers Eltern scheinen die Verlobung zumindest zu bestätigen: "Stolz ist eine Untertreibung! Gespannt auf das nächste Kapitel!", schreibt Biebers Vater Jeremy Bieber bei Instagram und fügte ein Bild seines Sohnes bei. Biebers Mutter Pattie Mallette twitterte: "Liebe Liebe Liebe Liebe Liebe Liebe Liebe."

Die 21-Jährige Hailey Baldwin ist die Tochter des Schauspielers Stephen Baldwin und die Nichte von Schauspielstar Alec Baldwin. Seit einem Monat sollen sie und Bieber nahezu unzertrennlich sein, berichtet "TMZ". Ganz frisch ist die Liebe der beiden aber nicht. Das Model und der Popstar kennen sich seit Jahren, immer wieder gab es Liebesgerüchte und 2016 turtelten sie dann auch in der Öffentlichkeit, was viele der weiblichen Bieber-Fans in Rage brachte. Sie sähen den Popstar lieber mit On-Off-Freundin Selena Gomez, doch mit der scheint es nun endgültig vorbei zu sein.

Quelle: n-tv.de