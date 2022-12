Der schwedische Moderiese H&M bietet aktuell Klamotten mit dem Konterfeit von Justin Bieber zum Kauf an. Das findet allerdings nicht dessen Zustimmung, wie er in den sozialen Medien mitteilt. Der Sänger rät vom Kauf der Artikel ab. Das Unternehmen weist die Vorwürfe zurück.

Justin Bieber hat seinen Fans davon abgeraten, Produkte mit seinem Abbild beim Moderiesen H&M zu kaufen. Er habe keine Erlaubnis oder Zustimmung zu der Kollektion erteilt, schrieb der 28-jährige Kanadier in einer Instagram-Story. "Ich würde das an eurer Stelle nicht kaufen", betonte er. Die Produkte seien "trash" (Müll). Der Popstar hat rund 270 Millionen Follower in dem sozialen Netzwerk, von denen sicherlich nicht wenige gern und oft bei dem schwedischen Modekonzern einkaufen.

Gerade nicht lieferbar: Pulli mit Bieber drauf. (Foto: H&M)

Bei den Kleidungsstücken, um die es in Biebers Story geht, handelt es sich um Sweatshirts und T-Shirts, die mit Schwarz-Weiß-Bildern des Popstars bedruckt sind. Auf anderen Produkten, darunter eine Handyhülle, wird die Zeile „I Miss You More Than Life“ aus dem Justin-Bieber-Song „Ghost“ zitiert.

"Ordnungsgemäße Zulassungsverfahren befolgt"

H&M wies Justin Biebers Vorwürfe zurück. "Wie bei allen anderen lizenzierten Produkten und Partnerschaften hat H&M ordnungsgemäße Zulassungsverfahren befolgt", teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. In dem Fall hieße das wohl, dass Justin Bieber nicht bei allen Lizensierungsgeschäften seines Managements eingeweiht ist beziehungsweise gefragt wird.

Bei H&M gibt es immer wieder Artikel, die sich auf Bands und andere Lizenzprodukte beziehen. So finden sich derzeit im deutschen Online-Shop diverse Nirvana-Sweatshirts und -Hoodies, eine Misfits-Sweatjacke, ein AC/DC-Kapuzenpulli sowie Shirts und Co. mit "Stranger Things", Snoopy, Pink Panther und Mickey Mouse.