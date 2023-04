(Foto: The Chosunilbo JNS/Imazins via Getty Images)

In Seoul finden Polizeibeamte die Leiche des K-Pop-Künstlers Moonbin. Der Sänger wurde nur 25 Jahre alt, die Todesumstände sind unklar. Eine Autopsie soll klären, ob es sich um einen weiteren Fall von Suizid vor dem Hintergrund der südkoreanischen Unterhaltungsindustrie handelt.

Der südkoreanische Sänger Moonbin ist tot. Wie unter anderem das südkoreanische Nachrichtenportal "X Sports News" berichtet, teilte die Polizei in der Hauptstadt Seoul mit, dass sein Manager ihn am Montagabend um 20.10 Uhr leblos in seiner Wohnung im Stadtteil Gangnam-gu aufgefunden habe. Zuvor soll er nicht bei geplanten Proben aufgetaucht sein. Moonbin wurde nur 25 Jahre alt.

Rat und Nothilfe bei Suizid-Gefahr und Depressionen Bei Suizidgefahr: Notruf 112

Deutschlandweites Info-Telefon Depression, kostenfrei: 0800 33 44 5 33

Beratung in Krisensituationen: Telefonseelsorge (0800/111-0-111 oder 0800/111-0-222, Anruf kostenfrei) oder Kinder- und Jugendtelefon (Tel.: 0800/111-0-333 oder 116-111)

Bei der Deutschen Depressionshilfe sind regionale Krisendienste und Kliniken zu finden, zudem Tipps für Betroffene und Angehörige.

In der Deutschen Depressionsliga engagieren sich Betroffene und Angehörige. Dort gibt es auch eine E-Mail-Beratung für Depressive.

Eine Übersicht über Selbsthilfegruppen zur Depression bieten die örtlichen Kontaktstellen (KISS).

Seine Band Astro teilte auf Instagram ein Statement des Plattenlabels Fantagio Music und bestätigte damit den Tod ihres Mitglieds. Darin heißt es: "Am 19. April verließ uns das Astro-Mitglied Moonbin plötzlich und wurde ein Stern am Himmel." Man trauere mit der Familie des Verstorbenen. Unter Berufung auf Polizeikreise heißt es in den Berichten, dass Moonbin wahrscheinlich Suizid begangen habe. Eine Autopsie soll nun die genauen Umstände klären. Moon Bin, so sein eigentlicher Name, hinterlässt seine Eltern und seine Schwester Moon Sua, Sängerin der K-Pop-Gruppe Billlie.

Pause aus gesundheitlichen Gründen

Moonbin war Sänger, Schauspieler, Tänzer und Model und wurde vor allem als Mitglied der sehr erfolgreichen Boyband Astro berühmt. Gemeinsam mit seinem Bandkollegen Yoon San-ha war er auch als Moonbin & Sanha aktiv und erfolgreich. 2019 legte der Künstler aus gesundheitlichen Gründen eine Pause ein, kehrte allerdings 2020 wieder in die Gruppe zurück. Der Sänger war seit 2009 Teil der Band Astro.

Schon in der Vergangenheit haben sich immer wieder K-Pop-Stars das Leben genommen. So starben allein Ende 2019 drei von ihnen durch Suizid. Grund dafür soll der Druck sein, der innerhalb Südkoreas Unterhaltungsindustrie herrscht. Selbst das Privatleben der Künstler wird demnach von ihren Managements kontrolliert, Dates und Liebesbeziehungen sind untersagt. Nach außen muss aber der Schein einer schillernden Popwelt unbedingt erhalten bleiben. Die Sängerin Goo Ha Ra, die sich 2019 ebenfalls das Leben nahm, sprach kurz vor ihrem Tod erstmals offen im TV über die belastende Situation: "Wir müssen vorsichtig sein vor jedem Schritt, den wir im Leben tun, und wir leiden unter einem Kummer, den wir nicht einmal mit unseren Freunden oder Familien teilen können."