Unterhaltung

"Big Bang Theory"-Star verlobt: Kaley Cuoco bricht vor Kamera in Tränen aus

Diesen Geburtstag wird Kaley Cuoco wohl nicht mehr vergessen. Zu ihrem 32. bekommt sie ein ganz besonderes Geschenk: Freund Karl Cook macht der Schauspielerin vor laufender Kamera einen Antrag. Ihre emotionale Reaktion bewegt jetzt das Internet.

US-Schauspielerin Kaley Cuoco hat sich an ihrem 32. Geburtstag mit ihrem Freund, dem Profireiter Karl Cook, verlobt. Auf Instagram teilte Cook ein Video von dem Moment, nach dem er der "Big Bang Theory"-Schauspielerin den Heiratsantrag gemacht hat. "Wir sind verlobt!", schluchzt die 32-Jährige in dem Clip tränenüberströmt in die Kamera.

Geplant hatte Cook den Antrag wohl schon länger. "Nach zwei Jahren hatte ich endlich den Mut sie zu fragen, ob sie mich heiraten möchte", schrieb der 26-jährige Milliardärssohn in einem Instagram-Post. "Das ist die beste Nacht meines Lebens und ich denke das Video zeigt, dass es Kaley genauso geht… sie hat nämlich Ja gesagt!".

In einem weiteren Video macht Cook seiner Verlobten dann noch eine romantische Liebeserklärung. "Im Leben gibt es nichts, das vergleichbar wäre mit dem gemeinsamen Tanz, nachdem man sich gerade verlobt hat", schwärmt er. "Die Reinheit und Anmut dieses Moments sind unbeschreiblich. Als sei das Leben ein hüpfender Ballon auf sanftestem Wind. Honey, alles, was ich will, ist ein Ball sein, der zusammen mit dir hüpft und durch das Leben schwebt. Du bist mein Ein und Alles."

Cuoco hätte etwas ahnen können

Cuoco hätte zuvor schon etwas von der Überraschung ahnen können, auf Instagram ist nämlich auch ein Bild zu sehen, das einige Stunden vor dem Antrag aufgenommen wurde - darauf ärgert Cook seine stirnrunzelnde Zukünftige beim Einkaufen mit einem riesigen Plasktikring.

Jetzt wollen die Liebesbekundungen der beiden gar nicht mehr abreißen. "Ich weine immernoch, jeder Moment dieser Nacht war so perfekt wie du - ich liebe dich für immer!", schrieb Cuocos als Reaktion auf die poetischen Worte Cooks. Für Cuoco ist es bereits die zweite Ehe. Die "Penny"-Darstellerin war drei Jahre lang mit dem ehemaliger US-amerikanischer Tennisspieler Ryan Sweeting verheiratet.

Quelle: n-tv.de