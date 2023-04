Im Liebesleben braucht Kaley Cuoco mehrere Anläufe, um den Richtigen zu finden. Nach zwei Scheidungen wirkt die Schauspielerin mit Tom Pelphrey überglücklich. Das Glück teilen sie nun zu dritt - denn die 37-Jährige präsentiert ihren Nachwuchs.

Nachwuchs bei "Penny": Die Schauspielerin Kaley Cuoco, bekannt aus "The Big Bang Theory", ist erstmals Mutter geworden. Das teilte die 37-Jährige auf Instagram mit. "Darf ich vorstellen: Matilda Carmine Richie Pelphrey, das neue Licht unseres Lebens", schreibt die Seriendarstellerin. "Wir sind überwältigt und dankbar für dieses kleines Wunder. Danke an alle Doktoren, Krankenschwestern, Familie und Freunde, die uns geholfen haben in den letzten Tagen."

Für sie und ihren neuen Partner, den Schauspieler Tom Pelphrey, ist es das erste gemeinsame Kind. "Tom, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich mehr verlieben könnte, aber ich tat es", schreibt Cuoco weiter unter ihrem Post. Ihren letzten öffentlichen Auftritt vor der Geburt hatte Cuoco noch im Januar bei den Golden Globes. Da strahlte die Schauspielerin, auch wenn sie trotz Nominierung für ihre Rolle in der Serie "The Flight Attendant" leer ausging.

Das Paar lernte sich im April 2022 bei der "Ozark"-Premiere kennen. Wie Cuoco dem US-Nachrichtenmagazin "Extra" verriet, war es "Liebe auf den ersten Blick". Im Mai machten die beiden ihre Beziehung auf Instagram öffentlich. Cuoco hatte im September 2021 nach drei Jahren Ehe die Scheidung von Karl Cook eingereicht. Es war die zweite Ehe des US-Stars. An Silvester 2013 hatte sie US-Tennisspieler Ryan Sweeting geheiratet, mit dem sie seit Sommer 2013 liiert war, im Mai 2016 ließ sich das Paar scheiden.