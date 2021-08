Nach mehreren verschobenen Veröffentlichungsterminen sorgt Kanye Wests zehntes Album am vergangenen Sonntag für eine große Überraschung. Bereits in den ersten 24 Stunden bricht "Donda" sämtliche Rekorde. Für den Erfolg soll der Rapper sogar ein wenig geflunkert haben.

Kanye West ist mit einem großen Knall zurück auf die musikalische Bühne getreten. Sein am Sonntag völlig überraschend veröffentlichtes neues Album "Donda" bricht auf Spotify und Apple Music aktuell sämtliche Rekorde, wie unter anderem "Variety" berichtet.

Nach einer musikalischen Pause von zwei Jahren, aber anhaltender Präsenz in den Schlagzeilen - Scheidung von Kim Kardashian, Ambitionen für das Amt des US-Präsidenten, psychischen Probleme - ist das Interesse groß, was der Musiker diesmal wieder gezaubert hat. Nachdem das Veröffentlichungsdatum bereits mehrfach verschoben wurde, kann sich der Erfolg durchaus sehen lassen.

"Donda", so der Name seiner verstorbenen Mutter als auch Titel des teilweise ziemlich düsteren neuen Albums, erreichte auf Apple Music innerhalb von 24 Stunden in 152 Ländern den ersten Platz der Top-Album-Charts. Laut Apple wurde "Donda" am ersten vollen Tag der Veröffentlichung in den USA über 60 Millionen Mal gestreamt. Zudem dominiert das 27 Songs starke Album mit 19 Songs die Top 20 der Daily Top 100 Global Songs Charts von Apple Music.

Mit diesen Zahlen ist Kanye West 2021 der am häufigsten gestreamte Künstler an einem Tag - gleiches gilt für "Donda" als das am meisten gestreamte Album an einem Tag. Und auch Spotify gab bekannt, dass West mit seinem neuesten Werk auf der Musikplattform den Rekord für das am meisten gestreamte Album 2021 gebrochen hat.

Comeback-Lüge für Albumverkauf?

Um in den Musikverkäufen gegen den kanadischen Rapper Drake zu gewinnen, soll der 44-Jährige laut "Page Six" sogar vor Branchenkollegen behauptet haben, sich wieder mit seiner Ex-Frau Kim Kardashian zusammengerauft zu haben. Das habe ihm jedoch niemand geglaubt, wie ein Insider dem US-Promiportal erklärte: "Sie haben monatelang nicht miteinander gesprochen, nachdem sie die Scheidung eingereicht hatten, aber sie begannen Anfang dieses Sommers wieder miteinander zu sprechen, um ihrer Kinder willen."

Inzwischen soll so etwas wie eine Freundschaft zwischen West und Kardashian bestehen, in der sich beide vor allem beruflich unterstützen. So hatte die 40-Jährige mit den gemeinsamen Kindern mehrere "Donda"-Hörsessions des Rappers in Chicago besucht und erschien im Partnerlook mit ihm. Am Sonntagabend stellten sie auf der Bühne sogar ihr Hochzeitsgelübde nach. Kardashian trug dabei ein Hochzeitskleid von Balenciaga.