Kourtney Kardashian und Megan Fox sind so etwas wie "Best Friends Forever". Und sie scheinen sich besonders gern gemeinsam auf Toiletten rumzutreiben. Jedenfalls schicken sie nun einen Gruß vom stillen Örtchen an die Fans. Mal wieder.

Okay, dass Frauen gern zu zweit auf die Toilette gehen, ist ein althergebrachtes Klischee. Doch die wenigsten verbreiten im Anschluss eine Foto-Serie vom gemeinsamen Ausflug zum stillen Örtchen. Und das nun bereits zum zweiten Mal in Folge.

Wir erinnern uns: Bei den MTV Awards im vergangenen Jahr suchten Kourtney Kardashian und Megan Fox schon einmal zusammen das WC auf. Dabei verirrten sie sich sogar in die Kabinen, die eigentlich den männlichen Gästen vorbehalten sollten. Doch was soll's? Der Reality-TV-Star und die Schauspielerin hatten offenbar reichlich Spaß, wie ihr freudestrahlender Auftritt in Front von ein paar Herren-Pissoirs demonstrierte.

Nun hat es die beiden guten Freundinnen abermals aufs Klo verschlagen. Ob es diesmal dann womöglich doch die Damen-Toilette war, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sich das Duo gemeinsam nahezu nackt auf eine Schüssel gesetzt hat, um mit herausgestreckten Zungen für die Kamera zu posieren.

Demnächst bei "OnlyFans"?

Klingt komisch? Ist aber so. Das zugehörige Beweisfoto gibt es auf der Instagram-Seite von Megan Fox zu bestaunen. Auf zwei weiteren Aufnahmen sieht man die 36-jährige Schauspielerin und die sieben Jahre ältere Schwester von Kim Kardashian zudem auf den kalten Badezimmer-Fliesen herumlümmeln.

Von einiger Brisanz ist überdies der Kommentar, den Fox zu den Bildern veröffentlicht hat. "Sollen wir uns bei 'OnlyFans' anmelden?", fragt sie ihre Followerinnen und Follower. Im Gegensatz zu Instagram können auf dem Webportal "OnlyFans" auch nackte Tatsachen präsentiert und - gegen eine Gebühr - abgerufen werden.

"Was ist passiert?"

Doch nicht alle der angesprochenen Fans können der Idee von Fox etwas abgewinnen. "Megan war mal eine talentierte Schauspielerin. Was ist passiert?", heißt es etwa in einem klagenden Kommentar. "Nee … Verbringt Zeit mit euren Kindern", erteilt wiederum ein anderer Nutzer der "OnlyFans"-Idee eine Absage.

Tatsächlich haben Kardashian und Fox jeweils drei Kinder. Glücklich liiert sind sie auch derzeit - Fox mit dem Rapper Machine Gun Kelly, Kardashian mit dem Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker. Das scheint sie jedoch nicht davon abzuhalten, auch gemeinsam Spaß zu haben.