Unterhaltung

Heirat mit Joshua Kushner: Karlie Kloss wird für ihren Verlobten Jüdin

Was Ivanka Trump kann, kann Karlie Kloss schon lange: Das 25-jährige Model ist offenbar zum Judentum konvertiert. Der Grund ist wie bei der Präsidententochter ein Mann aus dem Hause Kushner.

Karlie Kloss und Joshua Kushner werden nach sechs Jahren Beziehung heiraten. Das gab das Model vor wenigen Tagen auf ihrer Instagram-Seite bekannt. Was die 25-Jährige in diesem Zuge allerdings nicht preisgab: Für die gemeinsame Zukunft mit dem 33-jährigen Geschäftsmann konvertierte sie schon vor einiger Zeit zum Judentum.

Das behauptet nun zumindest ein Insider der Familie im Gespräch mit dem US-Portal "Page Six". Demnach soll das Model bereits Anfang Juni zur jüdischen Glaubensgemeinschaft übergetreten sein. Ein Schritt, den 2009 auch schon Ivanka Trump getan hat.

Die Tochter von US-Präsident Donald Trump heiratete damals Politikberater Jared Kushner, den Bruder von Kloss' zukünftigem Ehemann. Auch Ivanka Trump gab dafür ihre frühere Religion auf und lebt seither koscher. Wie Rabbiner Shmuley Boteach dem US-Portal bestätigte, folge das Ehepaar Trump-Kushner fromm dem Sabbat. Von Freitagabend bis Sonnenuntergang am Samstag werde keine Arbeit verrichtet und sogar das Smartphone bleibe in dieser Zeit stumm.

"Sie sind das erste koschere Paar im Weißen Haus", so der jüdische Geistliche weiter. "Ivanka hat allen bewiesen, dass ihre Bekehrung transformativ war. Sie ist eine Jüdin. Sie ist ein Vorbild." Ob Karlie Kloss die Anpassung an ihre neue Religion ebenfalls so gut gelingen mag, bleibt abzuwarten. Den Hochzeitstermin gaben sie und ihr Verlobter jedenfalls noch nicht bekannt.

Quelle: n-tv.de