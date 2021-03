Kate Winslet stammt aus dem kleinen Örtchen Reading nahe London. Das gerät kürzlich in die Schlagzeilen, weil sich Street-Art-Künstler Banksy an dessen altem Gefängnis verewigt hat. Die Schauspielerin möchte nun, dass das kontroverse Gebäude in ein Kulturzentrum umgewandelt wird.

Schauspielerin Kate Winslet würde gern in dem alten Gefängnis im englischen Reading auftreten, das der Streetart-Künstler Banksy kürzlich mit einem neuen Werk verziert hat. Die 45-Jährige setzt sich mit einer Theatergruppe dafür ein, dass das kontroverse Gebäude in ihrer Heimatstadt westlich von London zu einem Kulturzentrum umgewandelt wird - und bot im BBC-Interview an, in diesem Fall bei der Eröffnung aufzutreten. "Ich bin begeistert, dass Reading einen Banksy hat", sagte sie. "Ein legendärer Ort, der von Generation zu Generation weitergegeben wird, könnte genauso wertvoll sein wie die zentralen Theater in London."

Das vor kurzem aufgetauchte Schwarz-Weiß-Bild auf der Mauer des alten Gefängniskomplexes zeigt einen Mann in Sträflingskleidung, der sich an einem zusammengeknoteten Strick abseilt. Ganz unten ähnelt das improvisierte Seil einem langen Stück Papier, an dessen Ende eine Schreibmaschine baumelt. Banksy bekannte sich mit einem Video auf seinem Instagram-Kanal zu dem Werk. In dem Clip ließ er sich sogar bei der Arbeit über die Schulter schauen. Unter anderem sind kleinteilig ausgeschnittene Schablonen, Sprühdosen, Filzstifte und Malerrollen zu sehen, mit denen er im Schein einer Stirnlampe arbeitet. Gefilmt wurde der mysteriöse Künstler dabei aber immer nur von hinten.

Berühmter Insasse

Es wird gemutmaßt, dass Banksys Figur dem berühmten Schriftsteller Oscar Wilde ähneln soll, der zu Lebzeiten zeitweise in Reading inhaftiert war. Die ehemalige Haftanstalt, die erst 2014 geschlossen wurde, stammt noch aus viktorianischer Zeit um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Das Justizministerium, dem das Gebäude gehört, soll derzeit über den weiteren Umgang mit dem Werk in Reading beratschlagen.

Kate Winslet setzt sich für ein Kulturzentrum in dem Gebäude ein, um für lokale Nachwuchskünstler und Schauspieler aus weniger privilegierten Familien einen Ort zum Lernen und Proben zu schaffen. Sie selbst habe das Schauspielern in Kirchen und Turnhallen gelernt.