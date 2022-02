Dass man sie zusammen in der Öffentlichkeit sah, ist schon ein paar Jahre her: Lottie (l.) und Kate Moss.

Ihre Schwester Kate ist eines der Topmodels um die Jahrtausendwende, die mit ihrem ausgezehrten Look den "Heroin chic" populär macht. Lottie Moss indes beichtet vor Kurzem, dass sie schwer kokainabhängig sei und begibt sich in den Entzug. Von dort sendet sie nun absurde Grüße.

Die ganz große Model-Zeit von Kate Moss ist inzwischen vorbei. Doch in den 90ern und auch noch weit nach der Jahrtausendwende zählt die Britin zu den bekanntesten Aushängeschildern der Modebranche. Noch 2008 gilt die heute 48-Jährige als eines der bestverdienenden Models der Welt.

"Heroin chic" nannte man den Stil, den Moss populär machte: ein ausgemergelter Look, helle Haut, dunkle Augen. Dazu passte auch das ausschweifende Privatleben von Kate Moss, die keinen Hehl daraus machte, Alkohol zu trinken und Drogen zu nehmen. Hinzu kam ihre Liaison mit dem Musiker Pete Doherty, der für seine Exzesse ebenfalls berühmt-berüchtigt war.

"Fck w me"

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, könnte man zynisch sagen. Und so hat mit Lottie Moss auch die 24-jährige Halbschwester des einstigen Supermodels schon einiges auf dem Kerbholz. Zunächst folgte sie Kate Moss bereits mit 16 Jahren ins Model-Geschäft. Doch seither scheint sie zusehends abzustürzen.

Auf ihrer Instagram-Seite postet sie seit geraumer Zeit immer mal wieder freizügige Fotos von sich. Im vergangenen Jahr kündigte sie an, auf dem Portal "OnlyFans" gegen Gebühr künftig auch Nacktfotos von sich zu veröffentlichen. Vor wenigen Tagen nun gab sie öffentlich bekannt, drogenabhängig zu sein und sich in einer Entzugsklinik zu befinden. "Ich habe eine wirklich schlimme Sucht nach Kokain", offenbarte Lottie Moss in einem TikTok-Video mit der Unterzeile: "Wenn Leute fragen, warum ich in der Klinik bin."

Nach Informationen der britischen Zeitung "Daily Mail" soll Lottie Moss in einer Einrichtung im US-Staat Arizona behandelt werden. Von dort sollen auch die jüngsten Schnappschüsse der 24-Jährigen stammen, die angesichts ihrer Situation dann doch verstörend wirken. So posiert Lottie Moss auf ihnen mit weißer Unterwäsche vor einem Spiegel, das Handy in der Hand. Dazu schreibt sie lediglich die Buchstabenfolge "Fck w me" - was das bedeutet, kann sich wohl jeder selbst ausmalen.

Kate Moss schämt sich

Einst hatten Kate und Lottie Moss ein inniges Verhältnis. Doch das ehemalige Supermodel soll von den Eskapaden ihrer Halbschwester alles andere als begeistert sein. Kate Moss schäme sich vielmehr dafür, berichtet "Daily Mail". Ihre Sympathie für die kleine Schwester sei deutlich abgekühlt.

Das habe auch mit ihrer eigenen Geschichte zu tun, meldet unterdessen das US-Portal "Page Six" unter Berufung auf ein Familienmitglied, das namentlich nicht genannt wird. Kate Moss sei frustriert vom Alkoholkonsum und dem frivolen Auftreten ihrer Schwester, heißt es. "Für Kate ist es nicht leicht, sich mit Menschen, die trinken, zu umgeben. Und definitiv will sie mit niemandem zusammen sein, der Kokain konsumiert", wird der Insider zitiert.

Bleibt die Hoffnung, dass Lottie Moss die Kurve doch noch irgendwann kriegt. So wie ihre berühmte Schwester, die inzwischen clean sein soll.