Als Katie Price im September die Kontrolle über ihren Wagen verliert, ist sie nicht nüchtern. Vor Gericht gibt das Ex-Model alles zu und wird nun zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Die mahnenden Worte der Richterin lassen erahnen, dass es für sie auch anders hätte ausgehen können.

Nach einem Autounfall unter dem Einfluss von Kokain und Alkohol kommt das britische Ex-Model Katie Price um eine Haftstrafe herum. Ein Gericht in der englischen Stadt Crawley verurteilte die 43-Jährige zu einer 16-wöchigen Bewährungsstrafe sowie einem zweijährigen Fahrverbot und 100 Stunden Sozialdienst.

Price hatte die Vorwürfe eingeräumt. "Ich habe Drogen genommen, ich sollte nicht Auto fahren, ich gebe alles zu", sagte sie Polizisten nach dem Unfall am frühen Morgen des 28. September. Dabei war sie mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen, wurde aber nicht ernsthaft verletzt. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

In einer früheren Gerichtsanhörung war Price mit einer Gefängnisstrafe gedroht worden. "Als Sie sich in dieser Nacht entschieden haben, sich hinter das Steuer zu setzen, haben Sie nicht an andere gedacht, Sie hätten jemanden töten können", sagte die Richterin laut "The Sun" bei der Urteilsverkündung. Das Model könne sich glücklich schätzen, Weihnachten nicht im Gefängnis verbringen zu müssen.