DSDS-Jurorin Katja Krasavice ist bekannt für ihre Freizügigkeit, Erotik und Beauty-OPs. In ihrem neuen Podcast "Queen of Bitches" verrät sie ihr Erfolgsgeheimnis bei OnlyFans- und macht eine Liebeserklärung an einen ganz besonderen Menschen.

Katja Krasavice hat offenbar Gesprächsbedarf. Die Sängerin, die aktuell in der Jubiläumsstaffel von "Deutschland sucht den Superstar" in der Jury sitzt, hat ihren eigenen Podcast veröffentlicht. Die erste Folge von "Queen of Bitches" ist ab dem heutigen 12. März auf der Plattform Podimo verfügbar - und hat es in sich. Schon der Titel "Über Nacktbilder und Dickpics" verrät, dass es heiß hergeht.

Mit ihrem besten Freund und Musiker Marwin Balsters plaudert die Rapperin über Sex, Freizügigkeit und ihren Erfolg auf der Erotikplattform OnlyFans. "Ich bin, seit ich denken kann, eine freizügige und sehr sexuelle Frau, die sehr offen damit umgeht", erklärt Krasavice.

Auf OnlyFans ist die Künstlerin eine der erfolgreichsten Frauen in ganz Deutschland. Hier kann sie sich ausdrücken, wie auf keiner anderen Plattform. "Auf OnlyFans kann ich alles machen, es gibt keine Regeln", erklärt Krasavice. Und genau das wollen ihre Fans sehen. Ihr Erfolg sei aber kein Selbstläufer gewesen, sondern harte Arbeit, sagt die 26-Jährige. Sie habe es geschafft, ihre Fans mit gutem Content bei der Stange zu halten - schon über zwei Jahre.

Für ihre Offenheit habe sie aber auch viel Kritik und Gegenwind einstecken müssen. "Ich wurde dafür geschlagen, ich wurde dafür ausgegrenzt, ich wurde gemobbt", so die Rapperin.

"Ich habe die beste Mutter auf der Welt"

Krasavice wurde 1996 in Teplice, Tschechien geboren. In frühen Jahren zog sie mit der Mutter, deren Ehemann und ihren Halbgeschwistern nach Liebschütz in Sachsen. Später ging sie mit ihrer Mutter zu Verwandten nach Leipzig. "Ich wurde in dieser Stadt nicht gut behandelt. Ich konnte nicht rausgehen und hatte Angst", erklärte Krasavice in einem RTL-Interview über ihre Mobbing-Erfahrungen. Es habe sie jedoch stärker gemacht und ihr Wille, erfolgreich zu werden, sei noch größer geworden.

Bei all diesen Tiefschlägen stand ihre Mutter immer an ihrer Seite: "Ich habe die beste Mutter auf der Welt und ich bin so dankbar", sagt Krasavice in ihrem Podcast. "Ich war in meiner Jugend früher teilweise echt cringe und denke mir, Respekt, was sie mitgemacht hat!" Probleme mit ihrer Freizügigkeit auf Social Media habe sie nicht: "Sie will einfach nur, dass ich glücklich bin!".

Einen Spoiler für die nächste Folge gibt es auch schon: Hier wollen Marwin Balsters und Krasavice über die Schönheitsoperationen der Künstlerin sprechen, die immer wieder für Schlagzeilen sorgen. "Ich bin nicht nur die Queen of Bitches, sondern auch mit die Queen of OPs", sagt die 26-Jährige dazu und betont auch, dass sie ganz offen über die Kosten, Abläufe und ihre Beauty-Docs plaudern werde.