"Wie kann sie sich SO zeigen?" Katzenberger präsentiert ihren "Poolpopo"

Hoppla, was ist denn da los? Noch vor Kurzem erklärte Daniela Katzenberger, sie werde sich angesichts der Paparazzi-Gefahr sicher nicht oben ohne an den Strand legen. Jetzt jedoch präsentiert sie sich beim textilfreien Sonnenbad - und leistet sich dabei auch noch einen Lapsus.

Die Schlagzeilen über die Sorgen und Nöte der Mallorca-Urlauber in Corona-Zeiten brauchen Daniela Katzenberger nicht zu interessieren. Sie hat ihr Domizil schließlich das ganze Jahr über auf der Baleareninsel aufgeschlagen und muss sich zumindest am heimischen Pool keine Gedanken über Mindestabstand und Co machen.

Ohnehin scheinen auf ihrem eigenen Grund und Boden ein paar andere Regeln für die Katze zu gelten. Nur ein paar Tage ist es her, dass sie eine Aufnahme von ihrem unterschiedlich gebräunten Rücken bei Instagram gepostet hat. Während Arme, Nacken und Schultern ordentlich Sonne abbekommen hatten, erstrahlte die untere, vom Badeanzug bedeckte Hälfte ihres Oberkörpers vergleichsweise blass.

"Kommt davon, wenn man als einzige Frau auf Mallorca nicht oben ohne am Strand liegen kann", merkte Katzenberger zu dem Foto an und schob die Erklärung hinterher: "Sonst würde ich sofort die 'Bild'-Zeitung schmücken." Das Ganze garnierte sie auch noch mit Hashtags wie "No Boobs" ("Keine Brüste") und "Die Zeiten sind vorbei".

Sieht ja keiner

Doch auf ihrem eigenen Terrain fühlt sich die 33-Jährige offenbar deutlich sicherer vor allzu neugierigen Blicken, wie einer ihrer jüngsten Posts nun beweist. Auf ihm zeigt sich Katzenberger jetzt eben doch beim Sonnenbad ohne Bikini-Oberteil auf einer Liege. Im Hintergrund ist ihr Pool zu sehen. Ein Höschen hat sie zwar an, doch das ist ebenfalls so drapiert, dass auch ihr Po das Maximum an UV-Strahlen abbekommt. "Poolpopo" lautet dementsprechend einer der Hashtags, mit denen sie die Aufnahme versehen hat.

"Ja, ich weiß schon, was ihr denkt ... Wie kann sie sich nur SO zeigen?!?!", scherzt Katzenberger doppeldeutig zu dem Bild, denn sie fügt an: "Mit Preisschild am Schuh!!"

Tatsächlich klebt auf der Sohle eines der Schlappen, die Katzenberger trägt, noch das Etikett. Auch das kann ihr in ihrem Zuhause aber selbstredend herzlich egal sein. Sieht ja keiner - außer vielleicht die knapp zwei Millionen Menschen, die Katzenberger bei Instagram folgen.