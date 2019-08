Khloé Kardashian lässt die Seele baumeln. Im Urlaub mit Kind und Kegel zeigt sich der Reality-Star tiefenentspannt. An Deck einer Jacht fläzt sie im Leoparden-Bikini. Ihre Tochter und ihre Nichte sind auch dabei und mampfen genüsslich Chips.

Strahlend weißer Sand, türkis-blaues Wasser - die Kardashians urlauben auf den Bahamas, jedenfalls zwei der Schwestern samt Nachwuchs. Khloé und Kim Kardashian verleben auf den Bahamas sonnige Tage mit ihren Kindern. Auf Instagram postete Khloé Kardashian ein Foto, das sie ganz entspannt an Deck eines Motorboots zeigt.

"Pässe und Palmen", schreibt Kardashian zu dem Bild. Sie trägt einen Bikini mit Leopardenmuster und eine Sonnenbrille mit bemerkenswert großen Gläsern. Ob da jemand nicht gestört werden will?

Tatsächlich scheint Kardashian den Urlaub vor allem mit ihrer Tochter True zu verbringen. Die Kleine ist der Star eines Instagram-Posts ihrer Mutter. An der Seite ihrer Cousine Chicago, der Tochter von Kim Kardashian, ist True auf dem Instagram-Account von Khloé Kardashian mit modischer Sonnenbrille und - ganz die Mama - im Leoparden-Badeanzug zu sehen.

Die Kids plündern die Chips-Tüten

"Chi: Ich habe gehört, dass meine Mama gesagt hat, Urlaubskalorien zählen nicht", zitiert Khloé Kardashian Chicago in der Bildunterschrift und fügt an: "True: Das musst du mir nicht zweimal sagen." Die Mädchen sind auf Fotos mit Chips-Tüten zu sehen.

Dass sich die Unterhaltung der jungen Damen tatsächlich so zugetragen hat, darf bezweifelt werden. Doch so genau kommt es auf Instagram eben nicht darauf an. Hauptsache, die Fans sind dabei, wenn die Reality-Stars ihre Zehen in den Sand graben. Während sich auf Kim Kardashians Instagram-Account kaum Urlaubsimpressionen finden, wird Khloé Kardashian offenbar nicht müde, ihr Freizeitglück mit der Welt zu teilen. "Diesen Sommer habe ich mich auf mich konzentriert", schreibt sie auf Instagram. Und sie sieht zufrieden dabei aus.