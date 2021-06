Kim Kardashian ist stets umtriebig. Vor allem mit ihrem Unterwäsche-Label SKIMS feiert die 40-Jährige weltweit Erfolge. Nun konnte sie hierfür einen besonderen Auftrag an Land ziehen. SKIMS liefert die offizielle Wäsche für die Olympiamannschaft der USA.

Über Langeweile kann sich Kim Kardashian sicherlich nicht beschweren. Zwar ist ihr Plan, Anwältin zu werden, nach einem nicht bestandenen Examen vorerst auf Eis gelegt, doch hat die 40-Jährige ja noch genug andere Dinge, um die sie sich kümmern muss. Neben ihrer Make-up-Firma KKW Beauty ist das zum Beispiel auch ihre Unterwäschemarke SKIMS.

Für das Label, das sich vorrangig auf Shapewear spezialisiert hat, konnte Kim Kardashian nun einen Kunden gewinnen, auf den sie besonders stolz ist: das Olympia-Team der USA. Das verrät die Unternehmerin auf ihrem Instagram-Account. "Als ich den Anruf erhielt, der SKIMS einlud, Teil des Team USA zu sein, schloss sich der Kreis zu jedem Moment, den ich damit verbracht habe, die Stärke und Energie der Olympioniken vom Spielfeldrand aus zu bewundern", schreibt sie dort zu mehreren Fotos, die eine Auswahl der Klamotten zeigen. Die Olympia-Kollektion umfasst Unterwäsche, Pyjamas und Loungewear.

Besondere Liebe zu Olympia

Kim Kardashian hat eine besondere Beziehung zu dem Wettbewerb, weil ihr Stiefvater Bruce Jenner - der nach einer Geschlechtsumwandlung heute als Caitlyn Jenner lebt - bei den Spielen 1976 in Montreal als Zehnkämpfer die Gold-Medaille gewann. "Seit ich zehn Jahre alt bin, habe ich jedes einzelne Detail über die Olympischen Spiele von meinem Stiefvater gehört", so Kardashian in dem Text weiter. Damals reiste sie mit ihrer Familie in verschiedene Städte, um die Wettkämpfe von Bruce Jenner zu verfolgen. "Und bei jedem Halt kaufte ich ein olympisches T-Shirt als Souvenir."

Allein aus sentimentalen Gründen dürfte Kim Kardashian diesen Deal aber dennoch nicht eingegangen sein. Zehn Millionen Dollar könnte sie dafür bekommen haben, schätzt Goldie Schon, eine Anwältin aus Hollywood, wie "The Sun" berichtet. Kardashians Gesamtvermögen stieg laut dem US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" zuletzt auf eine Milliarde Dollar an.