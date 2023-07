Feierte am Sonntag seinen 76. Geburtstag: Arnold Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger feiert am Wochenende seinen 76. Geburtstag. Dazu gratulieren ihm seine Kinder nicht nur persönlich, sondern öffentlich in den sozialen Medien. Während Tochter Katherine an früher erinnert, setzt Patrick Schwarzenegger lieber auf skurrile Fotos aus dem Familienalbum.

Arnold Schwarzenegger feierte am 30. Juli seinen 76. Geburtstag - und seine Kinder feierten ihn nicht nur privat, sondern auch auf Instagram. "Happy Birthday Daddy", schrieb seine älteste Tochter Katherine Schwarzenegger auf der Plattform. Dazu stellte die Autorin ein Bild online, das sie als Teenager in enger Umarmung mit ihrem Vater zeigt.

"Wir lieben dich", schrieb Katherine Schwarzenegger außerdem auf Instagram. Wen genau sie mit dem "wir" meint, lässt sie offen. Neben ihren Geschwistern könnte sie auch für ihre eigene Familie sprechen. Mit "Guardians of the Galaxy"- Star Chris Pratt hat sie zwei Töchter, die zweijährige Lyla und die ein Jahr alte Eloise.

Sohn lobt Style seines Vaters

Auch Kathrines Bruder Patrick grüßte seinen Vater auf Instagram. Für eine Story hat er zwei schräge Bilder von Arnie ausgewählt. Auf einem sieht man den "Terminator"-Star umringt von mehreren ausgestopften Tieren in einer waldähnlichen Umgebung, die deutlich als Kulisse zu erkennen ist. Ein schlichtes "Happy Birthday" schrieb Patrick, der sich selbst als Schauspieler einen Namen gemacht hat, dazu.

Arnold Schwarzenegger in einem ganz besonderen Hemd. (Foto: instagram.com/patrickschwarzenegger)

Das zweite Foto der Story ist ein aktuellerer Schnappschuss Arnold Schwarzeneggers. Der Superstar hat darauf ein Hawaiihemd an, auf dem Bilder aus seinen ikonischsten Filmen prangen. Dazu trägt der gebürtige Österreicher eine Shorts mit der Aufschrift "Arnold's Pump Club". Auch auf seiner Baseball-Kappe ist der Schriftzug "Arnold" zu sehen. "Deine Outfits sind legendär" schrieb sein Sohn zu dem Bild - und ergänzte ein Tränen-lachendes Smiley.

Arnold Schwarzenegger hat fünf Kinder von zwei Frauen. Mit seiner Ex-Frau Maria Shriver hat er neben Katherine und Patrick noch Tochter Christina und Sohn Christopher. Aus einer außerehelichen Affäre mit seiner ehemaligen Haushälterin Mildred Patricia Baena stammt Sohn Joseph. Der 25-Jährige ist wie sein Erzeuger mittlerweile als Bodybuilder und Schauspieler aktiv.