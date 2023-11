Jackson trug sie in Werbespot "King of Pop"-Lederjacke teuer versteigert Artikel anhören

Bei der Prop Store Auction kommen einige Andenken von Musikgrößen unter den Hammer. Darunter auch eine Lederjacke von Michael Jackson. Trotz eines Preises von mehr als einer Viertelmillion Euro bleibt der Erlös für das Kleidungsstück hinter den Erwartungen zurück.

Im Rahmen einer mehrtägigen Versteigerung in London ist auch eine von Michael Jackson (1958-2009) getragene Lederjacke unter den Hammer gekommen. Die Jacke trug der King of Pop unter anderem für eine Pepsi-Werbung in den 1980er-Jahren. Bei der Auktion von Prop Store Auction wurde die schwarz-weiße Lederjacke laut eines Berichts der britischen BBC für 250.000 Pfund, umgerechnet rund 285.000 Euro, versteigert. Sie war zuvor auf einen Wert von 200.000 bis 400.000 Pfund geschätzt worden und blieb damit wohl etwas hinter den Erwartungen zurück.

Daneben wurden unter anderem auch Erinnerungsstücke rund um Queen, David Bowie (1947-2016), die Beatles, Oasis, AC/DC, Eric Clapton, 78, George Michael (1963-2016), Elvis Presley (1935-1977) und Amy Winehouse (1983-2011) angeboten. Eine von George Michael für sein Musikvideo zum Aretha-Franklin-Duett "I Knew You Were Waiting (For Me)" aus dem Jahr 1987 getragene Jacke konnte die Erwartungen unterdessen übertreffen. Bei geschätzten 30.000 bis 60.000 Pfund ging das Stück demnach schließlich für 93.750 Pfund an den Höchstbietenden.

Ein weiteres Highlight war unter anderem ein von Winehouse für das Musikvideo zu "You Know I'm No Good" getragenes Haarteil, das einen Preis von 18.750 Pfund erzielen konnte. Eine von AC/DC-Mitgründer Angus Young, 68, gespielte Gitarre mit einem Schätzwert von 30.000 bis 60.000 Pfund fand derweil keinen Abnehmer. Auch eine Beatles-Jukebox im "Yellow Submarine"-Design, geschätzt 8.000 bis 16.000 Pfund, wurde nicht ersteigert.