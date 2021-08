Trotz eines vollständigen Impfschutzes und ausgeklügelten Hygienekonzepts steckt sich Paul Stanley mit dem Coronavirus an. Für den Sänger und seine Band Kiss bedeutet das eine Zwangspause. Auf Twitter gibt der 69-Jährige aber bereits Entwarnung.

Die Hardrock-Band Kiss hat wegen eines positiven Corona-Tests bei Frontmann Paul Stanley ein Konzert in den USA kurzfristig abgesagt. Alle Bandmitglieder und die Crew seien vollständig geimpft gewesen und hätten Hygieneregeln befolgt, teilte die Band auf Twitter mit. Die Rocker hätten im Rahmen ihrer "End Of The Road"-Tour im US-Staat Pennsylvania auftreten sollen. Ob weitere Konzerte betroffen sind, will die Gruppe bald mitteilen. Der nächste Auftritt ihrer US-Tour steht bereits am Samstag an.

Auf der Tour gibt es strenge Corona-Richtlinien, die im Statement näher erklärt werden. "Alle Teilnehmer der gesamten Tournee, sowohl die Band als auch die Crew, sind vollständig geimpft", heißt es unter anderem. Außerdem sei ein Covid-Sicherheitsbeauftragter in Vollzeit an Bord, der dafür sorge, dass alle Richtlinien eingehalten werden.

Auch Paul Stanley selbst meldete sich zu Wort und gab Entwarnung: "Leute! Mir geht es gut. Ich bin nicht auf der Intensivstation!", schrieb er auf Twitter. "Mein Herz erlaubt es mir, jeden Tag 26 Meilen mit dem Fahrrad zu fahren. Ich weiß nicht, woher das kommt." In einem weiteren Tweet führte der 69-Jährige aus: "Ich war an grippeähnlichen Symptomen erkrankt und wurde wiederholt getestet, der Test war negativ." Am Donnerstagnachmittag sei er dann jedoch positiv getestet worden. Die Crew, das Personal und die Band hätten sich hingegen "alle noch einmal negativ getestet".

Die Band um die Hardrocker Stanley und Gene Simmons ist für Hits wie "Shout It Loud", "Calling Dr. Love" und "Cold Gin" bekannt. Die spektakulären Bühnenshows sind neben dem schwarz-weißen Make-up der Musiker das Markenzeichen von Kiss.