Viele Menschen beneiden "Game of Thrones"-Star Kit Harington vermutlich um seinen Erfolg. Dem 34-Jährigen selbst bereitet der aber lange Zeit Probleme. Nach dem Ende der Dreharbeiten kommt er nur schwer aus dem emotionalen Tief wieder heraus, wie er jetzt in einem Interview zugibt.

Der große Erfolg mit "Game of Thrones" machte Kit Harington zeitweise schwer zu schaffen. In einem Interview mit US-Radio "SiriusXM" erklärte er jetzt: "Ich ging durch (...) einige mentale Gesundheitsprobleme nach 'Thrones' und während des Endes von 'Thrones'. Ich denke, es hatte direkt zu tun mit der Natur der Show und was ich über Jahre getan hatte."

Nachdem die Serie abgedreht war, brauchte der Jon-Snow-Darsteller deswegen erstmal eine Auszeit: "Ich nahm mir danach eine Art Pause, in der ich sagte: Ich möchte für ein Jahr nicht arbeiten. Ich möchte mich wirklich auf mich selbst konzentrieren. Und ich denke, ich bin wirklich glücklich, dass ich das getan habe."

Trotz allem dankbar

Trotzdem ist er der Show für so einiges dankbar. Nicht nur hatte die Serie einen "wirklichen kulturellen Einfluss", auch seine Ehefrau Rose Leslie lernte er dort kennen. "Ich traf meine Frau, mein Kind ist ein direktes Resultat aus 'Game of Thrones'. Und ich habe immer noch sehr, sehr gute Freunde aus der Show. Sie brachte mir nur Wunder."

Auch von einem ganz konkreten Moment beim Dreh der zweiten Staffel erzählt Harington in dem Interview, in dem ihm sein Glück klar geworden sei: "Ich erinnere mich daran, dass wir auf diesem unglaublichen Gletscher in Island gedreht haben und ich Pinkeln gegangen bin. In der Wildnis Islands. Und ich sah auf diesen Gletscher und dachte: 'Gott, ich habe den besten Job der Welt.' Daran werde ich mich immer erinnern."

Wie groß seine Rolle auch heute noch ist, erfuhr er dann kürzlich wieder in einem Casino, als er dort eine Jon-Snow-Maschine entdeckte. Ein Video mit der Reaktion des Schauspielers ging vergangenen Monat auf Tiktok viral. Geteilt hatte es sein Schauspielkollege Rob McElhenney, bekannt aus der Serie "Lost". Haringtons überraschtes "Oh my God" wurde in dem Clip von einer Computerstimme mit den Worten übertönt: "Wenn du realisierst, dass in deinem Vertrag keine Merchandising-Rechte beinhaltet sind."