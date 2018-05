Unterhaltung

"Wir ham' den Henkelpott gesehn": Klopp und Campino singen im Morgengrauen

"Ich bin das Gegenteil von gut gelaunt, aber ich versuche professionell zu sein", beschreibt Liverpool-Trainer Klopp direkt nach CL-Niederlage seine Gefühle. Bei einer Gesangseinlage mit Toten-Hosen-Sänger Campino macht er einen etwas anderen Eindruck.

Jürgen Klopp verspricht nach dem verlorenen Champions-League-Finale den Fans des FC Liverpool musikalisch inbrünstig Wiedergutmachung. Gemeinsam mit Toten-Hosen-Sänger Campino und Freunden schmettert der Coach mit seiner Frau im Arm offenbar in den Morgenstunden nach dem 1:3 gegen Real Madrid einen Song: "Wir ham' den Henkelpott gesehn, er war so wunder-, wunderschön, er musste leider nach Madrid, wir holn ihn nächstes Jahr zurück", sang die illustre Gruppe, zu der auch Moderator Johannes B. Kerner gehörte.

Auch eine englische Version wurde geschmettert: "We saw the European Cup, Madrid had all the fucking luck" ("Wir haben den Europapokal gesehen, Madrid hatte all das verfluchte Glück.") Die Aufnahmen der privaten Sangesrunde wurden auf dem Instagram-Account der Toten Hosen veröffentlicht.

Campino ist leidenschaftlicher Liverpool- Fan. Er hat bei dem ungewöhnlichen Auftritt ein Trikot der Reds an und eine Final-Medaille für das Verliererteam um den Hals. Klopp war am Sonntag mit dem Liverpool-Team um den unglücklichen Torwart Loris Karius nach England zurückgeflogen.

Quelle: n-tv.de