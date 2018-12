Geht es um die Liebe, zählt Heidi Klum keine Kalorien: Zu Weihnachten lässt sich das Topmodel von Tom Kaulitz mit deftiger Hausmannskost überraschen. Alles sehr deutsch natürlich. Abgesehen davon erfährt die Welt aber auch den Kosenamen für ihren Verlobten.

Ausgerechnet an Heiligabend geben Heidi Klum und Tom Kaulitz ihre Verlobung bekannt - und nun erfahren Fans auch, wie der 29-jährige Tokio-Hotel-Zwilling seine Liebste um den Finger gewickelt hat: mit "Haute Cuisine" à la Gurkensalat, Bratwurst und Nudelauflauf. Auf Instagram ließ das 45-jährige Topmodel nun ihre gesamte, über fünf Millionen Mitglieder zählende Followerschaft an den Kochkünsten ihres künftigen Gatten teilhaben - und das alles in schönster Gender-Equality-Tunke.

"Was machst du denn da Leckeres, mein Schatz?", ist Klums Stimme im Video aus dem Off zu hören. Die Antwort darauf gibt es visuell - mit Bildern von besagten Bratwürsten samt käselastiger Sättigungsbeilage. "Mensch, sind die beiden Superstars herrlich normal und auf dem Boden geblieben!", mag der ein oder andere jetzt denken. Und tatsächlich: einen exklusiven Sternekoch scheint Frau Klum nicht zu benötigen. Selbst hausgemachte Zuckerwatte gibt's zum Festtagsschmaus. Es folgt diverser Süßkram inklusive Chips.

Derlei Zutaten dürften in einer Topmodel-Küche eigentlich eher eine Seltenheit sein, aber Klum spielt schon seit Jahren mit dem Klischee, ein Model ernähre sich hauptsächlich von Rohkostsalat und Quinoa. In einem früheren Interview - da war Klum gerade 40 geworden - gab die Vierfach-Mutter das Kochen als ihr größtes Talent an. Das begeisterte Werkeln am Herd scheint also verbindendes Element zu sein in der Beziehung zu Kaulitz.

"Ich habe ja gesagt"

Ob die beiden Eheleute in spe das alles alleine verputzt haben, ist trotzdem fraglich. Gut möglich, dass der Tokio-Hotel-Gitarrist die Klum'sche Kinderschar gleich mitversorgt hat. Auch Zwillingsbruder Bill Kaulitz war wohl beim Festessen dabei. Er freute sich bereits - ebenfalls öffentlich - über die Verlobung und ist in Klums Story-Clips am Ende kurz zu sehen.

"I said yes" ("Ich habe ja gesagt"), hatte Klum zu einem Foto von sich und dem 16 Jahre jüngeren Kaulitz geschrieben, das sie vor drei Tagen via Social Media teilte - garniert mit einem roten Herzchen. Klum und Kaulitz sind seit einigen Monaten ein Paar. Die "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin war zwei Mal verheiratet: in erster Ehe mit Starfriseur Ric Pipino und bis 2014 mit Sänger Seal.